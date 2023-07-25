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Суд арештував колишнього одеського військкома Борисова із заставою у 150 млн

Станіслав ПогоріловВівторок, 25 липня 2023, 19:52
Суд арештував колишнього одеського військкома Борисова із заставою у 150 млн
ЄВГЕН БОРИСОВ, ФОТО: ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТЦК ТА СП

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову – тримання під вартою протягом 2-х місяців з можливістю внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень.

Джерело: "Суспільне"

Нагадаємо: 24 липня працівники ДБР спільно з прокурорами ОГП затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Борисова підозрюють:

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  • у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи
  • у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану;
  • в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану.

Санкції статей передбачають обмеження волі до 10 років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.

Що передувало: Журналістське розслідування "Української правди" показало, що мати ввійськкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Крім елітної закордонної нерухомості, у 2023 році вона придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

ВІДЕО ДНЯ

Теща Борисова впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Дружина ексвійськкома також придбала іншу закордонну нерухомість — офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тис. євро, також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів.

Теми: корупціяарешт
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