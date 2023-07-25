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Суд арестовал бывшего одесского военкома Борисова с залогом в 150 млн

Станислав ПогориловВторник, 25 июля 2023, 19:52
Суд арестовал бывшего одесского военкома Борисова с залогом в 150 млн
ЕВГЕНИЙ БОРИСОВ, ФОТО: ОДЕССКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЦК И СП

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову - содержание под стражей в течение 2-х месяцев с возможностью внесения залога в размере 150 миллионов гривен.

Источник: "Суспільне"

Напомним: 24 июля сотрудники ГБР совместно с прокурорами ОГП задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова.

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Борисова подозревают:

  • в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы
  • в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенном в условиях военного положения;
  • в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения.

Санкции статей предусматривают ограничение свободы до 10 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

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Что предшествовало: Журналистское расследование "Украинской правды" показало, что мать военнослужащего в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. Кроме элитной зарубежной недвижимости, в 2023 году она приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн.

Теща Борисова в последние годы стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Жена экс-военкома также приобрела другую зарубежную недвижимость — офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро, также не имея достаточного количества законно полученных активов и доходов.

Темы: коррупцияарест
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