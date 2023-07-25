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Обстріл Костянтинівки касетними боєприпасами: у лікарні померла друга дитина

Станіслав ПогоріловВівторок, 25 липня 2023, 21:50
Обстріл Костянтинівки касетними боєприпасами: у лікарні померла друга дитина
ФОТО З TELEGRAM КИРИЛЕНКА

У лікарні померла друга дитина після обстрілу росіянами 24 липня Костянтинівки Донецької області касетними боєприпасами.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "У лікарні померла дівчинка 2011 року народження, яку вчора поранили у Костянтинівці".

Деталі: За його словами, таким чином, внаслідок обстрілу касетними снарядами загинули 3 людини, у тому числі 2 дитини, 6 людей було поранено.

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Що було раніше: 24 липня російські військові ввечері обстріляли касетними боєприпасами Констянтинівку Донецької області. Близько 19:00 росіяни відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Обстріл вівся касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч".

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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