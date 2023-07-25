Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрел Константиновки кассетными боеприпасами: в больнице умер второй ребенок

Станислав ПогориловВторник, 25 июля 2023, 21:50
Обстрел Константиновки кассетными боеприпасами: в больнице умер второй ребенок
ФОТО ИЗ TELEGRAM КИРИЛЕНКО

В больнице умер второй ребенок после вчерашнего обстрела россиянами 24 июля Константиновки Донецкой области кассетными боеприпасами.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "В больнице умерла девочка 2011 года рождения, которую вчера ранили в Константиновке".

Детали: По его словам, таким образом, в результате обстрела кассетными снарядами погибли 3 человека, в том числе 2 ребенка, 6 человек были ранены.

Реклама:

Что предшествовало: 24 июля российские военные вечером обстреляли кассетными боеприпасами Константиновку Донецкой области. Около 19:00 россияне открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Обстрел велся кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Оккупанты ударили по 9-этажке в Херсоне: погибла женщина, 12 человек ранены

На фронте погиб экс-нардеп

Союзники Украины считают конструктивным участие Китая во встрече в Джидде – FT

В Джидде Ермак провел встречи с более 30 делегациями: о чем говорили

В Кремле заявили, что претендуют только на ту территорию Украины, которую записали в конституцию

Буданов объяснил, зачем рассказывает о своих агентах в окружении Путина

Все новости...
Донецкая область
В любой момент могло "прилететь": из Торецкой общины эвакуировали 5 детей
ВСУ выбили россиян с позиций возле Андреевки и имеют успех в районе Старомайорского – Генштаб
Часов Яр: россияне уничтожили Дворец культуры, в котором оказывали медицинскую помощь – ОВА
Последние новости
09:41
фото На юге Швеции и Норвегии из-за непогоды отменяют поезда и паромы
09:31
Россияне увеличили обстрелы востока, горячее всего на Купянском направлении - Маляр
09:18
Фильм "Барби" собрал более 1 миллиарда долларов за 17 дней в мировом прокате
09:12
В Греции после 11 лет сокрытия задержали итальянского мафиози
08:44
фото Оккупанты ударили по 9-этажке в Херсоне: погибла женщина, 12 человек ранены
08:25
У Зеленского намекнули, какие вопросы возьмут на себя разные государства в украинской "формуле мира"
08:14
Украинские воины уничтожили уже более 250 тысяч оккупантов
07:56
В России заявили о сбитии беспилотника в Калужской области
07:36
фотоВраг атаковал Днепропетровскую область ракетой, возник пожар
07:12
В Чаплинку привезли два грузовых автомобиля с трупами оккупантов – штаб
Все новости...
Реклама: