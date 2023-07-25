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Обстрел Константиновки кассетными боеприпасами: в больнице умер второй ребенок

Станислав ПогориловВторник, 25 июля 2023, 21:50
Обстрел Константиновки кассетными боеприпасами: в больнице умер второй ребенок
ФОТО ИЗ TELEGRAM КИРИЛЕНКО

В больнице умер второй ребенок после вчерашнего обстрела россиянами 24 июля Константиновки Донецкой области кассетными боеприпасами.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "В больнице умерла девочка 2011 года рождения, которую вчера ранили в Константиновке".

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Детали: По его словам, таким образом, в результате обстрела кассетными снарядами погибли 3 человека, в том числе 2 ребенка, 6 человек были ранены.

Что предшествовало: 24 июля российские военные вечером обстреляли кассетными боеприпасами Константиновку Донецкой области. Около 19:00 россияне открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Обстрел велся кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч".

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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