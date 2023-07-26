Ворожі обстріли Сумщини: за добу 136 вибухів, є пошкодження
Протягом минулого дня ворог здійснив 24 обстріли прикордоння Сумської області, зафіксовано 136 вибухів, є пошкодження.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Обстріляно 17 населених пунктів у десяти територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Глухівській".
Деталі: У Хотінській громаді був мінометний обстріл, 6 вибухів.
По Білопільській громаді била ствольна артилерія, 2 вибухи.
З мінометів росіяни обстріляли Новослобідську громаду, 23 вибухи. Пошкоджено домогосподарство та ЛЕП.
У Краснопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл, 9 вибухів, гранатометний – 6 вибухів. Били росіяни із САУ, 5 вибухів і ствольної артилерії, 4 вибухи.
Середино-Будську громаду обстрілювали зі ствольної артилерії, 12 вибухів.
У Великописарівській громаді було 49 вибухів, ворог завдав ударів з артилерії, гранатометів, мінометів.
По Юнаківській громаді був мінометний обстріл, 6 вибухів.
В Есманській громаді – із САУ, 3 вибухи, міномету, 1 вибух
Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл, 3 вибухи.
По Глухівській громаді ворог вдарив з мінометів, 7 вибухів.