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Ворожі обстріли Сумщини: за добу 136 вибухів, є пошкодження

Ольга Глущенко Середа, 26 липня 2023, 00:58
Ворожі обстріли Сумщини: за добу 136 вибухів, є пошкодження
Наслідки обстрілів на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня ворог здійснив 24 обстріли прикордоння Сумської області, зафіксовано 136 вибухів, є пошкодження.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Обстріляно 17 населених пунктів у десяти територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Глухівській".

Деталі: У Хотінській громаді був мінометний обстріл, 6 вибухів.

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По Білопільській громаді била ствольна артилерія, 2 вибухи.

З мінометів росіяни обстріляли Новослобідську громаду, 23 вибухи. Пошкоджено домогосподарство та ЛЕП.

У Краснопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл, 9 вибухів, гранатометний – 6 вибухів. Били росіяни із САУ, 5 вибухів і ствольної артилерії, 4 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

Середино-Будську громаду обстрілювали зі ствольної артилерії, 12 вибухів.

У Великописарівській громаді було 49 вибухів, ворог завдав ударів з артилерії, гранатометів, мінометів.

По Юнаківській громаді був мінометний обстріл, 6 вибухів.

В Есманській громаді – із САУ, 3 вибухи, міномету, 1 вибух

Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл, 3 вибухи.

По Глухівській громаді ворог вдарив з мінометів, 7 вибухів.

Теми: Сумська областьобстріл
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