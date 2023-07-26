Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вражеские обстрелы Сумщины: за сутки 136 взрывов, есть повреждения

Ольга ГлущенкоСреда, 26 июля 2023, 00:58
Вражеские обстрелы Сумщины: за сутки 136 взрывов, есть повреждения
Последствия обстрелов на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня враг совершил 24 обстрела приграничья Сумской области, зафиксировано 136 взрывов, есть повреждения.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Обстреляно 17 населенных пунктов в десяти территориальных общинах области: Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Великописаревской, Новослободской, Средне-Будской, Юнаковской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Глуховской".

Детали: В Хотинской громаде был минометный обстрел, 6 взрывов.

Реклама:

По Белопольской общине била ствольная артиллерия, 2 взрыва.

Из минометов россияне обстреляли Новослободскую громаду, 23 взрыва. Повреждено домохозяйство и ЛЭП.

В Краснопольской громаде зафиксирован минометный обстрел, 9 взрывов, гранатометный - 6 взрывов. Били россияне из САУ, 5 взрывов и ствольной артиллерии, 4 взрыва.

ВИДЕО ДНЯ

Середино-Будскую громаду обстреливали из ствольной артиллерии, 12 взрывов.

В Великописаревской громаде было 49 взрывов, враг нанес удары из артиллерии, гранатометов, минометов.

По Юнаковской громаде был минометный обстрел, 6 взрывов.

В Эсманской общине – из САУ, 3 взрыва, миномета, 1 взрыв

Зноб-Новгородская громада: минометный обстрел, 3 взрыва.

По Глуховской громаде враг ударил из минометов, 7 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую

фото, видео В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести

видео, фотоСпецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов

фотоНа Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая

Суд в США избрал меру пресечения Трампу

фото, видеоЖурналисты получили доказательства, что РФ обстреливает Украину ракетами, отданными за газ

Все новости...
Сумская область
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 100 "прилетов"
В Сумах слышали взрыв, в области работает ПВО
Через неделю после атаки на пожарную часть умер раненый спасатель
Последние новости
12:43
В Польше задержан российский шпион
12:30
Сообщение РФ об атаках на Новороссийский порт привели к скачку цен на пшеницу - Bloomberg
12:28
Домой вернули тела 44 павших защитников
12:20
Возврат довоенных налогов на горючее прибавит к инфляции 0,7% - НБУ
12:17
фотоВ небе над Киевом засняли суперлуну
12:16
Игнат: Обучение пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются россияне
12:15
Украина перепрофилирует ПВО, чтобы защитить порты − Гуменюк
11:51
Дубинский приехал на допрос в ГБР - источник
11:45
фотоСБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
11:42
В НБУ рассчитывают, что мораторий на повышение тарифов ЖКУ будет действовать до 2025 года
Все новости...
Реклама: