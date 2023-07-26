Вражеские обстрелы Сумщины: за сутки 136 взрывов, есть повреждения

Последствия обстрелов на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня враг совершил 24 обстрела приграничья Сумской области, зафиксировано 136 взрывов, есть повреждения.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Обстреляно 17 населенных пунктов в десяти территориальных общинах области: Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Великописаревской, Новослободской, Средне-Будской, Юнаковской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Глуховской".

Детали: В Хотинской громаде был минометный обстрел, 6 взрывов.

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По Белопольской общине била ствольная артиллерия, 2 взрыва.

Из минометов россияне обстреляли Новослободскую громаду, 23 взрыва. Повреждено домохозяйство и ЛЭП.

В Краснопольской громаде зафиксирован минометный обстрел, 9 взрывов, гранатометный - 6 взрывов. Били россияне из САУ, 5 взрывов и ствольной артиллерии, 4 взрыва.

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Середино-Будскую громаду обстреливали из ствольной артиллерии, 12 взрывов.

В Великописаревской громаде было 49 взрывов, враг нанес удары из артиллерии, гранатометов, минометов.

По Юнаковской громаде был минометный обстрел, 6 взрывов.

В Эсманской общине – из САУ, 3 взрыва, миномета, 1 взрыв

Зноб-Новгородская громада: минометный обстрел, 3 взрыва.

По Глуховской громаде враг ударил из минометов, 7 взрывов.