Вражеские обстрелы Сумщины: за сутки 136 взрывов, есть повреждения
В течение прошлого дня враг совершил 24 обстрела приграничья Сумской области, зафиксировано 136 взрывов, есть повреждения.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "Обстреляно 17 населенных пунктов в десяти территориальных общинах области: Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Великописаревской, Новослободской, Средне-Будской, Юнаковской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Глуховской".
Детали: В Хотинской громаде был минометный обстрел, 6 взрывов.
По Белопольской общине била ствольная артиллерия, 2 взрыва.
Из минометов россияне обстреляли Новослободскую громаду, 23 взрыва. Повреждено домохозяйство и ЛЭП.
В Краснопольской громаде зафиксирован минометный обстрел, 9 взрывов, гранатометный - 6 взрывов. Били россияне из САУ, 5 взрывов и ствольной артиллерии, 4 взрыва.
Середино-Будскую громаду обстреливали из ствольной артиллерии, 12 взрывов.
В Великописаревской громаде было 49 взрывов, враг нанес удары из артиллерии, гранатометов, минометов.
По Юнаковской громаде был минометный обстрел, 6 взрывов.
В Эсманской общине – из САУ, 3 взрыва, миномета, 1 взрыв
Зноб-Новгородская громада: минометный обстрел, 3 взрыва.
По Глуховской громаде враг ударил из минометов, 7 взрывов.