Військове партнерство Росії та Ірану поглиблюється – Держдеп США
У Держдепі Штатів переконані, що військове партнерство між Росією та Іраном поглиблюється.
Джерело: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател під час брифінгу в Вашингтоні, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Іран залишається головною військовою опорою Росії".
"Росія отримала від Ірану сотні одноразових ударних БПЛА, а також обладнання для виробництва безпілотників".
Деталі: У цьому контексті Пател нагадав, що сили РФ застосовували іранські дрони для ударів по Києву, щоби тероризувати українське населення.
"Це військове партнерство між Росією та Іраном продовжує поглиблюватися", – підкреслив Пател.
Що передувало: Розвідка США прогнозує, що поява в Росії заводу з виробництва дронів-камікадзе Shahed матиме значний негативний вплив на війну в Україні.
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялося, що Росія з 18 липня збільшила кількість атак за допомогою ракет і дронів по Одесі та портовій інфраструктурі на півдні України, оскільки РФ більше не зв'язана "зерновою угодою".
- Внаслідок російських атак були пошкоджені кілька зерносховищ у порту Чорноморськ, а також історичний центр Одеси. 24 липня Росія атакувала дронами доки на річці Дунай приблизно за 200 метрів від румунського кордону.