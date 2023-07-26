Військове партнерство Росії та Ірану поглиблюється – Держдеп США

У Держдепі Штатів переконані, що військове партнерство між Росією та Іраном поглиблюється.

Джерело: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател під час брифінгу в Вашингтоні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Іран залишається головною військовою опорою Росії".

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"Росія отримала від Ірану сотні одноразових ударних БПЛА, а також обладнання для виробництва безпілотників".

Деталі: У цьому контексті Пател нагадав, що сили РФ застосовували іранські дрони для ударів по Києву, щоби тероризувати українське населення.

"Це військове партнерство між Росією та Іраном продовжує поглиблюватися", – підкреслив Пател.

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Що передувало: Розвідка США прогнозує, що поява в Росії заводу з виробництва дронів-камікадзе Shahed матиме значний негативний вплив на війну в Україні.

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