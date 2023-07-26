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Военное партнерство России и Ирана углубляется – Госдеп США

"Украинская правда"Среда, 26 июля 2023, 03:44
Военное партнерство России и Ирана углубляется – Госдеп США
фото: md.usembassy.gov

В Госдепе Штатов убеждены, что военное партнерство между Россией и Ираном углубляется.

Источник: заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател во время брифинга в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Иран остается главной военной опорой России".

"Россия получила от Ирана сотни одноразовых ударных БПЛА, а также оборудование для производства беспилотников".

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Детали: В этом контексте Пател напомнил, что силы РФ применяли иранские дроны для ударов по Киеву, чтобы терроризировать украинское население.

"Это военное партнерство между Россией и Ираном продолжает углубляться", – подчеркнул Пател.

Что предшествовало: Разведка США прогнозирует, что появление в России завода по производству дронов-камикадзе Shahed окажет значительное негативное влияние на войну в Украине.

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Темы: ИранРосcияШахед
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