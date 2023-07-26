Военное партнерство России и Ирана углубляется – Госдеп США
В Госдепе Штатов убеждены, что военное партнерство между Россией и Ираном углубляется.
Источник: заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател во время брифинга в Вашингтоне, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Иран остается главной военной опорой России".
"Россия получила от Ирана сотни одноразовых ударных БПЛА, а также оборудование для производства беспилотников".
Детали: В этом контексте Пател напомнил, что силы РФ применяли иранские дроны для ударов по Киеву, чтобы терроризировать украинское население.
"Это военное партнерство между Россией и Ираном продолжает углубляться", – подчеркнул Пател.
Что предшествовало: Разведка США прогнозирует, что появление в России завода по производству дронов-камикадзе Shahed окажет значительное негативное влияние на войну в Украине.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что Россия с 18 июля увеличила количество атак с помощью ракет и дронов по Одессе и портовой инфраструктуре на юге Украины, поскольку РФ больше не связана "зерновым соглашением".
- В результате российских атак были повреждены несколько зернохранилищ в порту Черноморск, а также исторический центр Одессы. 24 июля Россия атаковала дронами доки на реке Дунай примерно в 200 метрах от румынской границы.