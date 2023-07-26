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Захисники знищили ще 460 загарбників, вертоліт і 16 БпЛА ворога

Ольга Глущенко Середа, 26 липня 2023, 07:54
Захисники знищили ще 460 загарбників, вертоліт і 16 БпЛА ворога
фото ОК "Південь"

За минулу добу Сили оборони знищили ще 460 окупантів, вертоліт, 22 артсистеми, 16 БпЛА та іншу техніку ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно:

  • особового складу ‒ близько 243680 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4177 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8136 (+5) од,
  • артилерійських систем – 4727 (+22) од,
  • РСЗВ – 698 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 457 (+3) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3993 (+16) од,
  • крилатих ракет ‒ 1307 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7211 (+17) од,
  • спеціальної техніки ‒ 708 (+5) од.

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Теми: війнаГенштаб
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