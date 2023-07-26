Защитники уничтожили еще 460 захватчиков, вертолет и 16 БпЛА врага
Среда, 26 июля 2023, 07:54
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 460 оккупантов, вертолет, 22 артсистемы, 16 БпЛА и другую технику врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.07.23 ориентировочно:
- личного состава – около 243680 (+460) человек ликвидировано,
- танков – 4177 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 8136 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 4727 (+22) ед,
- РСЗО – 698 (+0) ед,
- средств ПВО – 457 (+3) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 311 (+1) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3993 (+16) ед,
- крылатых ракет – 1307 (+0) ед,
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7211 (+17) ед,
- специальной техники – 708 (+5) ед.
Реклама:
ВИДЕО ДНЯ