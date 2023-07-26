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Защитники уничтожили еще 460 захватчиков, вертолет и 16 БпЛА врага

Ольга ГлущенкоСреда, 26 июля 2023, 07:54
Защитники уничтожили еще 460 захватчиков, вертолет и 16 БпЛА врага
фото ОК "Юг"

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 460 оккупантов, вертолет, 22 артсистемы, 16 БпЛА и другую технику врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.07.23 ориентировочно:

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  • личного состава – около 243680 (+460) человек ликвидировано,
  • танков – 4177 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 8136 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 4727 (+22) ед,
  • РСЗО – 698 (+0) ед,
  • средств ПВО – 457 (+3) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 311 (+1) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 3993 (+16) ед,
  • крылатых ракет – 1307 (+0) ед,
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7211 (+17) ед,
  • специальной техники – 708 (+5) ед.

Темы: войнаГенштаб
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