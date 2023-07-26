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Окупанти 55 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі

Альона Мазуренко Середа, 26 липня 2023, 08:25
Окупанти 55 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі
ОБСТРІЛ ХЕРСОНЩИНИ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Голова Херсонської області Олександр Прокудін розповів, що окупанти 55 разів обстріляли територію області, загинули 2 людини, ще 3 дістали поранення.

Джерело: Прокудін у Telegram

Дослівно: "За минулу добу противник здійснив 55 обстрілів, випустивши 300 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, ПТРК та  БПЛА.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію одного з сільськогосподарських підприємств в Каховському районі.

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Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення".

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Теми: Херсонська областьобстрілвійна
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