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Оккупанты 55 раз обстреляли Херсонщину, есть погибшие

Алена МазуренкоСреда, 26 июля 2023, 08:25
Оккупанты 55 раз обстреляли Херсонщину, есть погибшие
ОБСТРЕЛ ХЕРСОНЩИНЫ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Глава Херсонской области Александр Прокудин рассказал, что оккупанты 55 раз обстреляли территорию области, погибли 2 человека, еще 3 получили ранения.

Источник: Прокудин в Telegram

Дословно: "За минувшие сутки противник совершил 55 обстрелов, выпустив 300 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, ПТРК и БПЛА.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию одного из сельскохозяйственных предприятий в Каховском районе.

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Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 получили ранения".

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Темы: Херсонская областьобстрелвойна
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