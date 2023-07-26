Оккупанты 55 раз обстреляли Херсонщину, есть погибшие

Глава Херсонской области Александр Прокудин рассказал, что оккупанты 55 раз обстреляли территорию области, погибли 2 человека, еще 3 получили ранения.

Источник: Прокудин в Telegram

Дословно: "За минувшие сутки противник совершил 55 обстрелов, выпустив 300 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, ПТРК и БПЛА.

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Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию одного из сельскохозяйственных предприятий в Каховском районе.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 получили ранения".