ГОЛОСУВАННЯ У ПАРЛАМЕНТІ, ФОТО З САЙТУ ВРУ

В найближчі дні Верховна Рада планує знову продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації, ймовірно до 15 листопада.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Дослівно: "Це буде вже восьме голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни.

Строк дії останнього продовження воєнного стану та мобілізації в Україні був встановлений у цьому травні і діє 18 серпня 2023.

Реклама:

Скоріш за все, це продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде також на 90 діб, тобто 15 листопада 2023 року".