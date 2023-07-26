Рада планує продовжити воєнний стан та мобілізацію до листопада – нардеп
Середа, 26 липня 2023, 08:48
В найближчі дні Верховна Рада планує знову продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації, ймовірно до 15 листопада.
Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram
Дослівно: "Це буде вже восьме голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни.
Строк дії останнього продовження воєнного стану та мобілізації в Україні був встановлений у цьому травні і діє 18 серпня 2023.
Скоріш за все, це продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде також на 90 діб, тобто 15 листопада 2023 року".