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Рада планує продовжити воєнний стан та мобілізацію до листопада – нардеп

Альона Мазуренко Середа, 26 липня 2023, 08:48
Рада планує продовжити воєнний стан та мобілізацію до листопада – нардеп
ГОЛОСУВАННЯ У ПАРЛАМЕНТІ, ФОТО З САЙТУ ВРУ

В найближчі дні Верховна Рада планує знову продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації, ймовірно до 15 листопада.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Дослівно: "Це буде вже восьме голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни.

Строк дії останнього продовження воєнного стану та мобілізації в Україні був встановлений у цьому травні і діє 18 серпня 2023.

Скоріш за все, це продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде також на 90 діб, тобто 15 листопада 2023 року".

Теми: Воєнний станмобілізаціяВерховна Радавійна
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