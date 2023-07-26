Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада планирует продлить военное положение и мобилизацию до ноября – нардеп

Алена МазуренкоСреда, 26 июля 2023, 08:48
Рада планирует продлить военное положение и мобилизацию до ноября – нардеп
ГОЛОСОВАНИЕ В ПАРЛАМЕНТЕ, ФОТО ИЗ САЙТА ВРУ

В ближайшие дни Верховная Рада планирует снова продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации, вероятно до 15 ноября.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Дословно: "Это будет уже восьмое голосование Парламента за военное положение с начала войны.

Срок действия последнего продления военного положения и мобилизации в Украине был установлен в этом мае и действует 18 августа 2023 года.

Реклама:

Скорее всего, это продолжение военного положения и всеобщей мобилизации будет также на 90 суток, то есть 15 ноября 2023 года".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Военное положениемобилизацияВерховная Радавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую

фото, видео В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести

видео, фотоСпецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов

фотоНа Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая

Суд в США избрал меру пресечения Трампу

фото, видеоЖурналисты получили доказательства, что РФ обстреливает Украину ракетами, отданными за газ

Все новости...
Военное положение
"Румыния-трип": россиянка устроила "бизнес" переправки украинских призывников за границу
Жительница Львовщины маскировала мужчин под "волонтеров" и подвозила к границе
Мужчины призывного возраста используют пожилых людей, чтобы выехать за границу
Последние новости
12:43
В Польше задержан российский шпион
12:30
Сообщение РФ об атаках на Новороссийский порт привели к скачку цен на пшеницу - Bloomberg
12:28
Домой вернули тела 44 павших защитников
12:20
Возврат довоенных налогов на горючее прибавит к инфляции 0,7% - НБУ
12:17
фотоВ небе над Киевом засняли суперлуну
12:16
Игнат: Обучение пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются россияне
12:15
Украина перепрофилирует ПВО, чтобы защитить порты − Гуменюк
11:51
Дубинский приехал на допрос в ГБР - источник
11:45
фотоСБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
11:42
В НБУ рассчитывают, что мораторий на повышение тарифов ЖКУ будет действовать до 2025 года
Все новости...
Реклама: