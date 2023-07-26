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Рада планирует продлить военное положение и мобилизацию до ноября – нардеп

Алена МазуренкоСреда, 26 июля 2023, 08:48
Рада планирует продлить военное положение и мобилизацию до ноября – нардеп
ГОЛОСОВАНИЕ В ПАРЛАМЕНТЕ, ФОТО ИЗ САЙТА ВРУ

В ближайшие дни Верховная Рада планирует снова продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации, вероятно до 15 ноября.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Дословно: "Это будет уже восьмое голосование Парламента за военное положение с начала войны.

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Срок действия последнего продления военного положения и мобилизации в Украине был установлен в этом мае и действует 18 августа 2023 года.

Скорее всего, это продолжение военного положения и всеобщей мобилизации будет также на 90 суток, то есть 15 ноября 2023 года".

Темы: Военное положениемобилизацияВерховная Радавойна
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