Рада планирует продлить военное положение и мобилизацию до ноября – нардеп

ГОЛОСОВАНИЕ В ПАРЛАМЕНТЕ, ФОТО ИЗ САЙТА ВРУ

В ближайшие дни Верховная Рада планирует снова продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации, вероятно до 15 ноября.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Дословно: "Это будет уже восьмое голосование Парламента за военное положение с начала войны.

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Срок действия последнего продления военного положения и мобилизации в Украине был установлен в этом мае и действует 18 августа 2023 года.

Скорее всего, это продолжение военного положения и всеобщей мобилизации будет также на 90 суток, то есть 15 ноября 2023 года".