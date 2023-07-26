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ЗСУ мають успіх біля Старомайорського, закріплюються на досягнутих рубежах – Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 26 липня 2023, 09:12
ЗСУ мають успіх біля Старомайорського, закріплюються на досягнутих рубежах – Генштаб
фото: deepstatemap

Речник Генштабу Збройних сил Андрій Ковальов повідомив, що українські війська мали успіх у районі Старомайорського на південному фронті.

Джерело: Ковальов на брифінгу, Military Media Center

Дослівно: "Українські війська мали успіх у районі Старомайорського на південному фронті".

Деталі: За словами Ковальова, сили оборони закріплюються там на досягнутих рубежах.

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Разом з тим росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного.

Ковальов додав, що ворог продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів, активно застосовує резерви.

Речник зазначив, що українські захисники продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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Пряма мова: "Українські воїни продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника".

На Бахмутському напрямку захисники продовжують вести наступальні дії північніше та південніше Бахмута.

На Куп’янському та Лиманському напрямках сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів. Там тривають важкі бої, протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

Нагадаємо: 

  • 25 липня речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов заявив, що українські війська мали успіх на напрямку Старомайорського на південному фронті, також захисники наступають біля Бахмута.
  • 18 липня повідомлялося, що тривають важкі бої за село Старомайорське Донецької області, перевага на боці українських захисників. 

Теми: Збройні силивійнаГенштаб
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