Запорізька область: 79 атак за добу, від авіаудару по Оріхову – двоє поранених

Удари по Запорізькій області, фото з Телеграм Юрія Малашка

За минулу добу російські війська завдали 79 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко

Деталі: 61 артилерійський обстріл прийшовся 25 липня по Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Малій Токмачці, Малинівці, Степногірську, Кам'янському, Степовому, П'ятихаткам та іншим прифронтовим селам.

Крім цього, 9 авіаційних ударів зазнали Оріхів та Новоданилівка. Внаслідок удару по Оріхову поранено чоловіків 50 та 55 років. Їх доставлено в лікувальні установи для надання медичної допомоги.

Також зафіксовано 6 ударів з РСЗВ по Темирівці, Єгорівці, Новодарівці.

3 атаки з застосуванням БПЛА ворог здійснив по Ольгівському та Новодарівці.

За добу надійшло 34 повідомлення про руйнування приватних будинків, господарчих споруд та інфраструктури.