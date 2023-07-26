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Запорізька область: 79 атак за добу, від авіаудару по Оріхову – двоє поранених

Олена РощінаСереда, 26 липня 2023, 09:37
Запорізька область: 79 атак за добу, від авіаудару по Оріхову – двоє поранених
Удари по Запорізькій області, фото з Телеграм Юрія Малашка

За минулу добу російські війська завдали 79 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. 

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко

Деталі: 61 артилерійський обстріл прийшовся 25 липня по Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Малій Токмачці, Малинівці, Степногірську, Кам'янському, Степовому, П'ятихаткам та іншим прифронтовим селам. 

Крім цього, 9 авіаційних ударів зазнали Оріхів та Новоданилівка. Внаслідок удару по Оріхову поранено чоловіків 50 та 55 років. Їх доставлено в лікувальні установи для надання медичної допомоги.

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Також зафіксовано 6 ударів з РСЗВ по Темирівці, Єгорівці, Новодарівці.

3 атаки з застосуванням БПЛА ворог здійснив по Ольгівському та Новодарівці.

За добу надійшло 34 повідомлення про руйнування приватних будинків, господарчих споруд та інфраструктури.

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Теми: Запорізька областьвійна
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