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Запорожская область: 79 атак за сутки, от авиаудара по Орехову – двое раненых

Елена РощинаСреда, 26 июля 2023, 09:37
Запорожская область: 79 атак за сутки, от авиаудара по Орехову – двое раненых
Удары по Запорожской области, фото из Телеграмм Юрия Малашко

За минувшие сутки российские войска нанесли 79 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко

Детали: 61 артиллерийский обстрел пришелся 25 июля по Гуляйполю, Железнодорожному, Левадному, Малой Токмачке, Малиновке, Степногорску, Каменскому, Степному, Пятихаткам и другим прифронтовым селам.

Кроме этого, 9 авиационным ударам подверглись Орехов и Новоданиловка. В результате удара по Орехову ранены мужчины 50 и 55 лет. Они доставлены в лечебное учреждения для оказания медицинской помощи.

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Также зафиксировано 6 ударов из РСЗО по Темировке, Егоровке, Новодаровке.

3 атаки с применением БПЛА враг совершил по Ольговскому и Новодаровке.

За сутки поступило 34 сообщения о разрушении частных домов, хозяйственных сооружений и инфраструктуры.

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Темы: Запорожская областьвойна
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