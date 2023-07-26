Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Запорожская область: 79 атак за сутки, от авиаудара по Орехову – двое раненых

Елена РощинаСреда, 26 июля 2023, 09:37
Запорожская область: 79 атак за сутки, от авиаудара по Орехову – двое раненых
Удары по Запорожской области, фото из Телеграмм Юрия Малашко

За минувшие сутки российские войска нанесли 79 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко

Детали: 61 артиллерийский обстрел пришелся 25 июля по Гуляйполю, Железнодорожному, Левадному, Малой Токмачке, Малиновке, Степногорску, Каменскому, Степному, Пятихаткам и другим прифронтовым селам.

Реклама:

Кроме этого, 9 авиационным ударам подверглись Орехов и Новоданиловка. В результате удара по Орехову ранены мужчины 50 и 55 лет. Они доставлены в лечебное учреждения для оказания медицинской помощи.

Также зафиксировано 6 ударов из РСЗО по Темировке, Егоровке, Новодаровке.

3 атаки с применением БПЛА враг совершил по Ольговскому и Новодаровке.

ВИДЕО ДНЯ

За сутки поступило 34 сообщения о разрушении частных домов, хозяйственных сооружений и инфраструктуры.

 
 
 

Темы: Запорожская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Запорожская область
Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
СБУ устроила "бавовну" предателям, которым захотелось "выборов" в Запорожской области – источники
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: