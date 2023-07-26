Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка Британії: РФ вивела в Чорне море свій корвет для перехоплення комерційних суден

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 26 липня 2023, 09:34

Розвідка Великої Британії повідомила, що після зриву "зернової угоди" Росія вивела в південну частину Чорного моря корвет "Сергєй Котов", що може свідчити про збільшення ризиків насильства у морі.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії за 26 липня, опублікований у Twitter, "Європейська правда"

Деталі: За даними відомства, корвет "Сергєй Котов" розгорнувся в південній частині Чорного моря і патрулює судноплавний шлях між Босфорською протокою і Одесою.

У розвідці вважають, що є вірогідність, що цей корвет увійде до складу оперативної групи з перехоплення комерційних суден, які, на думку Росії, прямують до України.

Реклама:

Як зазначили у відомстві Чорноморська зернова ініціатива стримувала виникнення бойових дій у Чорному морі.

Однак тепер "існує потенціал для зростання інтенсивності та масштабу насильства в цьому регіоні", додали у розвідці.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Напередодні британська розвідка пояснювала, що Росія з 18 липня збільшила кількість атак за допомогою ракет і дронів по Одесі та портовій інфраструктурі на півдні України, оскільки РФ більше не зв'язана "зерновою угодою".

Теми: розвідкаВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову

фото, відеоУ Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

відео, фотоСпецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пробив десантний корабель окупантів

фотоНа Закарпатті обвалився міст: відпочиваючі впали в річку, є загибла

Суд у США обрав запобіжний захід Трампу

фото, відеоЖурналісти отримали докази, що РФ обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві в 90-х

Усі новини...
розвідка
Розвідка опублікувала секретну доповідь для Кремля про те, як РФ зривала зернову угоду 
Російські спецслужби стежать за владою Молдови за допомогою антен на даху посольства – ЗМІ
Повернувся без ніг: історія українського розвідника, який провів 13 днів у полоні
Останні новини
12:28
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
12:17
фотоУ небі над Києвом зазнімкували супермісяць
12:16
Ігнат: Навчання пілотів на F-16 буде не таким довгим, як надіються росіяни
12:15
Україна перепрофільовує ППО, щоб захистити порти − Гуменюк
11:51
Дубінський приїхав на допит у ДБР – джерело
11:45
фотоСБУ затримала колишнього поплічника Киви, який зливав позиції ЗСУ в мережу
11:42
У НБУ розраховують, що мораторій на підвищення тарифів ЖКП діятиме до 2025 року
11:37
Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову
11:36
Литва закриє два КПП на кордоні з Білоруссю
11:35
У Полтаві знесли пам’ятник радянському генералу Зигіну
Усі новини...
Реклама: