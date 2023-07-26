Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка Британії: РФ вивела в Чорне море свій корвет для перехоплення комерційних суден

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 26 липня 2023, 09:34

Розвідка Великої Британії повідомила, що після зриву "зернової угоди" Росія вивела в південну частину Чорного моря корвет "Сергєй Котов", що може свідчити про збільшення ризиків насильства у морі.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії за 26 липня, опублікований у Twitter, "Європейська правда"

Деталі: За даними відомства, корвет "Сергєй Котов" розгорнувся в південній частині Чорного моря і патрулює судноплавний шлях між Босфорською протокою і Одесою.

У розвідці вважають, що є вірогідність, що цей корвет увійде до складу оперативної групи з перехоплення комерційних суден, які, на думку Росії, прямують до України.

Як зазначили у відомстві Чорноморська зернова ініціатива стримувала виникнення бойових дій у Чорному морі.

Однак тепер "існує потенціал для зростання інтенсивності та масштабу насильства в цьому регіоні", додали у розвідці.

Нагадаємо: 

  • Напередодні британська розвідка пояснювала, що Росія з 18 липня збільшила кількість атак за допомогою ракет і дронів по Одесі та портовій інфраструктурі на півдні України, оскільки РФ більше не зв'язана "зерновою угодою".

Теми: розвідкаВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
розвідка
Розвідка опублікувала секретну доповідь для Кремля про те, як РФ зривала зернову угоду 
Російські спецслужби стежать за владою Молдови за допомогою антен на даху посольства – ЗМІ
Повернувся без ніг: історія українського розвідника, який провів 13 днів у полоні
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: