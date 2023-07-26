Розвідка Британії: РФ вивела в Чорне море свій корвет для перехоплення комерційних суден
Розвідка Великої Британії повідомила, що після зриву "зернової угоди" Росія вивела в південну частину Чорного моря корвет "Сергєй Котов", що може свідчити про збільшення ризиків насильства у морі.
Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії за 26 липня, опублікований у Twitter, "Європейська правда"
Деталі: За даними відомства, корвет "Сергєй Котов" розгорнувся в південній частині Чорного моря і патрулює судноплавний шлях між Босфорською протокою і Одесою.
У розвідці вважають, що є вірогідність, що цей корвет увійде до складу оперативної групи з перехоплення комерційних суден, які, на думку Росії, прямують до України.
Як зазначили у відомстві Чорноморська зернова ініціатива стримувала виникнення бойових дій у Чорному морі.
Однак тепер "існує потенціал для зростання інтенсивності та масштабу насильства в цьому регіоні", додали у розвідці.
Нагадаємо:
- Напередодні британська розвідка пояснювала, що Росія з 18 липня збільшила кількість атак за допомогою ракет і дронів по Одесі та портовій інфраструктурі на півдні України, оскільки РФ більше не зв'язана "зерновою угодою".