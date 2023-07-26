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Разведка Британии: РФ вывела в Черное море свой корвет для перехвата коммерческих судов

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 26 июля 2023, 09:34

Разведка Великобритании сообщила, что после срыва "зерновой сделки" Россия вывела в южную часть Черного моря корвет "Сергей Котов", что может свидетельствовать об увеличении рисков насилия в море.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании за 26 июля, опубликованный в Twitter, "Европейская правда"

Детали: По данным ведомства, корвет "Сергей Котов" развернулся в южной части Черного моря и патрулирует судоходный путь между Босфорским проливом и Одессой.

В разведке считают, что есть вероятность, что этот корвет войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по мнению России, направляются в Украину.

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Как отметили в ведомстве Черноморская зерновая инициатива сдерживала возникновение боевых действий в Черном море.

Однако теперь "существует потенциал для роста интенсивности и масштаба насилия в этом регионе", добавили в разведке.

Напомним: 

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  • Накануне британская разведка объясняла, что Россия с 18 июля увеличила количество атак с помощью ракет и дронов по Одессе и портовой инфраструктуре на юге Украины, поскольку РФ больше не связана "зерновым соглашением".

Темы: разведкаВеликобритания
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