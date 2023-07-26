На Донеччині росіяни вбили двох цивільних і поранили ще двох минулої доби

Донеччина під обстрілами, фото з Телеграм Павла Кириленка

За 25 липня російські військові вбили двох жителів Донеччини – у Костянтинівці й Авдіївці, ще двох цивільних осіб було поранено в області.

Джерело: керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Деталі: На Донецькому напрямку 1 людина загинула і 1 поранена в Авдіївці. У Дальньому Курахівської громади пошкоджено 3 будинки. З артилерії обстріляні Красногорівка і Новомихайлівка Мар'їнської громади та Очеретине.

На Горлівському напрямку у Торецьку пошкоджено 2 будинки, у Північному обстріляна територія шахти. На Нью-Йорк росіяни скинули авіабомбу. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки. У Соледарській громаді під вогнем Васюківка, Роздолівка і Федорівка.

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На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, 3 будинки у Торському Лиманської громади, зафіксовано обстріли Званівки і Переїзного.

На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар і Богоявленка – без жертв.

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Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 2.