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На Донетчине россияне убили двух гражданских и ранили еще двоих за сутки

Елена РощинаСреда, 26 июля 2023, 10:44
На Донетчине россияне убили двух гражданских и ранили еще двоих за сутки
Донецкая область под обстрелами, фото из Телеграмм Павла Кириленко

За 25 июля российские военные убили двух жителей Донбасса – в Константиновке и Авдеевке, еще двое гражданских лиц были ранены в области.

Источник: руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Детали: На Донецком направлении 1 человек погиб и 1 ранен в Авдеевке. В Дальнем Кураховской общины повреждены 3 дома. Из артиллерии обстреляны Красногоровка и Новомихайловка Марьинской общины и Очеретино.

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На Горловском направлении в Торецке повреждены 2 дома, в Северном обстреляна территория шахты. На Нью-Йорк россияне сбросили авиабомбу. В Часовоярской общине повреждены 2 дома. В Соледарской общине под огнем Васюковка, Роздоловка и Федоровка.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северском, 3 дома в Торском Лиманской общине, зафиксированы обстрелы Звановки и Переездного.

На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Богоявленка – без жертв.

ВИДЕО ДНЯ

Всего за сутки россияне убили 2 жителей Донбасса, ранили еще 2.

Темы: Донецкая областьвойнаАвдеевкаКонстантиновка
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