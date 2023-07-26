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Голова Ради закликав нардепів повернути декларування

Тетяна ЛозовенкоСереда, 26 липня 2023, 10:45
Голова Ради закликав нардепів повернути декларування
Руслан Стефанчук, фото з Facebook Ради

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав депутатів підтримати законопроєкт про відновлення електронного декларування в Україні.

Джерело: Стефанчук у Facebook, законопроєкт №8071

Пряма мова: "Електронне декларування. Моя позиція чітка й зрозуміла: його потрібно відновлювати якнайшвидше. Відновлювати для всіх: і чиновників, і суддів, і народних обранців… Підтверджую свою позицію і словом, і ділом.

Адже, попри добровільність подачі декларацій, що була запроваджена з міркувань безпеки на початку повномасштабного вторгнення, я, як Голова Верховної Ради України, добровільно подав звітність і за 2021-ий, і за 2022-ий роки" .

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Деталі: Стефанчук наголосив, що у демократичному суспільстві декларування – не лише інструмент запобігання корупції, а й елемент довіри суспільства до чиновників. 

Він вважає, що може йти дискусія щодо окремих положень (декларування майна на тимчасово окупованих територіях або процедура подачі декларацій тих, хто служить у лавах ЗСУ), але не про саму необхідність повернення декларування.

Пряма мова: "Тому закликаю фракції та групи, позафракційних народних депутатів найближчого засідання підтримати законопроект про повернення декларування.

ВІДЕО ДНЯ

Це прозорість. Це відкритість. Це довіра. Це те, що наблизить нас на шляху до членства у Європейському Союзі. Це той запит на справедливість, спраглість щодо якого сповнює українське суспільство".

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Передісторія: 

  • Рада на початку повномасштабного вторгнення призупинила процес обов'язкового декларування майна чиновниками. При цьому залишилась можливість добровільного подання декларації. 
  • У лютому 2023 року Президент Володимир Зеленський схвалив петицію, яка вимагає відновити обов'язок депутатів та інших посадовців декларувати свої статки.
  • Наразі парламент розглядає законопроєкт №8071, який відновлює подання та перевірки електронних декларацій.

Читайте також: 5 аргументів, чому електронне декларування необхідно відновити вже сьогодні 

Теми: СтефанчукВерховна Рададеклараціїзаконодавство
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