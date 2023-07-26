Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова Ради закликав нардепів повернути декларування

Тетяна ЛозовенкоСереда, 26 липня 2023, 10:45
Голова Ради закликав нардепів повернути декларування
Руслан Стефанчук, фото з Facebook Ради

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав депутатів підтримати законопроєкт про відновлення електронного декларування в Україні.

Джерело: Стефанчук у Facebook, законопроєкт №8071

Пряма мова: "Електронне декларування. Моя позиція чітка й зрозуміла: його потрібно відновлювати якнайшвидше. Відновлювати для всіх: і чиновників, і суддів, і народних обранців… Підтверджую свою позицію і словом, і ділом.

Адже, попри добровільність подачі декларацій, що була запроваджена з міркувань безпеки на початку повномасштабного вторгнення, я, як Голова Верховної Ради України, добровільно подав звітність і за 2021-ий, і за 2022-ий роки" .

Деталі: Стефанчук наголосив, що у демократичному суспільстві декларування – не лише інструмент запобігання корупції, а й елемент довіри суспільства до чиновників. 

Він вважає, що може йти дискусія щодо окремих положень (декларування майна на тимчасово окупованих територіях або процедура подачі декларацій тих, хто служить у лавах ЗСУ), але не про саму необхідність повернення декларування.

Пряма мова: "Тому закликаю фракції та групи, позафракційних народних депутатів найближчого засідання підтримати законопроект про повернення декларування.

Це прозорість. Це відкритість. Це довіра. Це те, що наблизить нас на шляху до членства у Європейському Союзі. Це той запит на справедливість, спраглість щодо якого сповнює українське суспільство".

Читайте також: Життя та напівсмерть електронного декларування в п'яти історіях

Передісторія: 

  • Рада на початку повномасштабного вторгнення призупинила процес обов'язкового декларування майна чиновниками. При цьому залишилась можливість добровільного подання декларації. 
  • У лютому 2023 року Президент Володимир Зеленський схвалив петицію, яка вимагає відновити обов'язок депутатів та інших посадовців декларувати свої статки.
  • Наразі парламент розглядає законопроєкт №8071, який відновлює подання та перевірки електронних декларацій.

Читайте також: 5 аргументів, чому електронне декларування необхідно відновити вже сьогодні 

Теми: СтефанчукВерховна Рададеклараціїзаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Стефанчук
Об'єкт №1, або Вся влада – в бункері Зеленського. 24.02: Реконструкція
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
Стефанчук: Вибори під час війни розірвуть країну
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: