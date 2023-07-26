Голова Ради закликав нардепів повернути декларування

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав депутатів підтримати законопроєкт про відновлення електронного декларування в Україні.

Джерело: Стефанчук у Facebook, законопроєкт №8071

Пряма мова: "Електронне декларування. Моя позиція чітка й зрозуміла: його потрібно відновлювати якнайшвидше. Відновлювати для всіх: і чиновників, і суддів, і народних обранців… Підтверджую свою позицію і словом, і ділом.

Адже, попри добровільність подачі декларацій, що була запроваджена з міркувань безпеки на початку повномасштабного вторгнення, я, як Голова Верховної Ради України, добровільно подав звітність і за 2021-ий, і за 2022-ий роки" .

Деталі: Стефанчук наголосив, що у демократичному суспільстві декларування – не лише інструмент запобігання корупції, а й елемент довіри суспільства до чиновників.

Він вважає, що може йти дискусія щодо окремих положень (декларування майна на тимчасово окупованих територіях або процедура подачі декларацій тих, хто служить у лавах ЗСУ), але не про саму необхідність повернення декларування.

Пряма мова: "Тому закликаю фракції та групи, позафракційних народних депутатів найближчого засідання підтримати законопроект про повернення декларування.

Це прозорість. Це відкритість. Це довіра. Це те, що наблизить нас на шляху до членства у Європейському Союзі. Це той запит на справедливість, спраглість щодо якого сповнює українське суспільство".

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Передісторія:

Рада на початку повномасштабного вторгнення призупинила процес обов'язкового декларування майна чиновниками. При цьому залишилась можливість добровільного подання декларації.

У лютому 2023 року Президент Володимир Зеленський схвалив петицію, яка вимагає відновити обов'язок депутатів та інших посадовців декларувати свої статки.

Наразі парламент розглядає законопроєкт №8071, який відновлює подання та перевірки електронних декларацій.

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