Глава Рады призвал нардепов вернуть декларирование

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал депутатов поддержать законопроект о восстановлении электронного декларирования в Украине.

Источник: Стефанчук в Facebook, законопроект №8071

Прямая речь: "Электронное декларирование. Моя позиция четкая и понятная: его нужно восстанавливать как можно быстрее. Восстанавливать для всех: и чиновников, и судей, и народных избранников... Подтверждаю свою позицию и словом, и делом.

Ведь, несмотря на добровольность подачи деклараций, которая была введена из соображений безопасности в начале полномасштабного вторжения, я, как Председатель Верховной Рады Украины, добровольно подал отчетность и за 2021-й, и за 2022-й годы".

Реклама:

Детали: Стефанчук отметил, что в демократическом обществе декларирование - не только инструмент предотвращения коррупции, но и элемент доверия общества к чиновникам.

Он считает, что может идти дискуссия по отдельным положениям (декларирование имущества на временно оккупированных территориях или процедура подачи деклараций тех, кто служит в рядах ВСУ), но не о самой необходимости возвращения декларирования.

Прямая речь: "Поэтому призываю фракции и группы, внефракционных народных депутатов на ближайшем заседании поддержать законопроект о возвращении декларирования.

ВИДЕО ДНЯ

Это прозрачность. Это открытость. Это доверие. Это то, что приблизит нас на пути к членству в Европейском Союзе. Это тот запрос на справедливость, жажда по которому наполняет украинское общество".

Читайте также: Жизнь и полусмерть электронного декларирования в пяти историях

Предыстория:

Рада в начале полномасштабного вторжения приостановила процесс обязательного декларирования имущества чиновниками. При этом осталась возможность добровольного представления декларации.

В феврале 2023 года Президент Владимир Зеленский одобрил петицию, которая требует восстановить обязанность депутатов и других должностных лиц декларировать свое состояние.

Сейчас парламент рассматривает законопроект №8071, который восстанавливает представление и проверки электронных деклараций.

Читайте также: 5 аргументов, почему электронное декларирование необходимо восстановить уже сегодня