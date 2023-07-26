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Глава Рады призвал нардепов вернуть декларирование

Татьяна ЛозовенкоСреда, 26 июля 2023, 10:45
Глава Рады призвал нардепов вернуть декларирование
Руслан Стефанчук, фото из Facebook Рады

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал депутатов поддержать законопроект о восстановлении электронного декларирования в Украине.

Источник: Стефанчук в Facebook, законопроект №8071

Прямая речь: "Электронное декларирование. Моя позиция четкая и понятная: его нужно восстанавливать как можно быстрее. Восстанавливать для всех: и чиновников, и судей, и народных избранников... Подтверждаю свою позицию и словом, и делом.

Ведь, несмотря на добровольность подачи деклараций, которая была введена из соображений безопасности в начале полномасштабного вторжения, я, как Председатель Верховной Рады Украины, добровольно подал отчетность и за 2021-й, и за 2022-й годы".

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Детали: Стефанчук отметил, что в демократическом обществе декларирование - не только инструмент предотвращения коррупции, но и элемент доверия общества к чиновникам. 

Он считает, что может идти дискуссия по отдельным положениям (декларирование имущества на временно оккупированных территориях или процедура подачи деклараций тех, кто служит в рядах ВСУ), но не о самой необходимости возвращения декларирования.

Прямая речь: "Поэтому призываю фракции и группы, внефракционных народных депутатов на ближайшем заседании поддержать законопроект о возвращении декларирования.

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Это прозрачность. Это открытость. Это доверие. Это то, что приблизит нас на пути к членству в Европейском Союзе. Это тот запрос на справедливость, жажда по которому наполняет украинское общество".

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Предыстория: 

  • Рада в начале полномасштабного вторжения приостановила процесс обязательного декларирования имущества чиновниками. При этом осталась возможность добровольного представления декларации. 
  • В феврале 2023 года Президент Владимир Зеленский одобрил петицию, которая требует восстановить обязанность депутатов и других должностных лиц декларировать свое состояние.
  • Сейчас парламент рассматривает законопроект №8071, который восстанавливает представление и проверки электронных деклараций.

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Темы: СтефанчукВерховная Рададекларациизаконодательство
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