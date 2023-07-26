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На берегах Одесщины и Николаевщины взорвались мины, вынесенные штормом

Елена РощинаСреда, 26 июля 2023, 11:47
На берегах Одесщины и Николаевщины взорвались мины, вынесенные штормом
Минная опасность на берегу Черного моря, фото AFP via Getty Images

На побережье Черного моря в Одесской и Николаевской областях 25-26 июля из-за шторма вынесло по меньшей мере три мины, которые сдетонировали.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Детали: Штормовая погода в море привела к повышению минной опасности.

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Во вторник вечером на черноморское побережье в Николаевской области вынесло мину неизвестного типа, которая самовольно сдетонировала. В результате взрыва повреждено несколько десятков окон в зданиях рекреационного объекта. Люди не пострадали.

В среду утром недалеко от одного из пляжей Одесской области произошел самовольный подрыв в воде еще двух мин, тип которых не удалось установить.

Дословно ОК "Юг": "Минная опасность побережья и прибрежных вод очень высокая, усилена последствиями техногенного наводнения после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Тогда в море принесло много взрывоопасных предметов.

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К тому же провокационное поведение врага в акватории Черного моря может привести к дополнительному увеличению мин.

Будьте бдительны и осторожны. Соблюдайте нормы и ограничения правового режима военного положения. Берегите себя, не подвергайте опасности!".

Темы: Черное мореОдесская областьНиколаевская областьминирование
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