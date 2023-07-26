На берегах Одесщины и Николаевщины взорвались мины, вынесенные штормом
На побережье Черного моря в Одесской и Николаевской областях 25-26 июля из-за шторма вынесло по меньшей мере три мины, которые сдетонировали.
Источник: Оперативное командование "Юг"
Детали: Штормовая погода в море привела к повышению минной опасности.
Во вторник вечером на черноморское побережье в Николаевской области вынесло мину неизвестного типа, которая самовольно сдетонировала. В результате взрыва повреждено несколько десятков окон в зданиях рекреационного объекта. Люди не пострадали.
В среду утром недалеко от одного из пляжей Одесской области произошел самовольный подрыв в воде еще двух мин, тип которых не удалось установить.
Дословно ОК "Юг": "Минная опасность побережья и прибрежных вод очень высокая, усилена последствиями техногенного наводнения после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Тогда в море принесло много взрывоопасных предметов.
К тому же провокационное поведение врага в акватории Черного моря может привести к дополнительному увеличению мин.
Будьте бдительны и осторожны. Соблюдайте нормы и ограничения правового режима военного положения. Берегите себя, не подвергайте опасности!".