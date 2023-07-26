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У Бундестазі знову закликали надати Україні крилаті ракети Taurus

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 26 липня 2023, 12:23

Маркус Фабер, політик Вільної демократичної партії Німеччини, що входить до керівної коаліції, закликав до постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на канал ntv

Деталі: Багато з 600 крилатих ракет, що належать Бундесверу, готові до використання, заявив Фабер.

Він згадав про "слабкий контрнаступ" із боку Збройних сил України.

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За словами Фабера, ракети можуть допомогти перервати логістичні ланцюги російської армії і таким чином порушити постачання боєприпасів загарбникам.

Пряма мова: "Ось чому зараз був би правильний час, щоб принаймні дати Taurus, щоб міг відбутися процес інтеграції".

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Теми: Німеччинадопомога Українізброя
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