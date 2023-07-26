У Бундестазі знову закликали надати Україні крилаті ракети Taurus
Середа, 26 липня 2023, 12:23
Маркус Фабер, політик Вільної демократичної партії Німеччини, що входить до керівної коаліції, закликав до постачання крилатих ракет Taurus в Україну.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на канал ntv
Деталі: Багато з 600 крилатих ракет, що належать Бундесверу, готові до використання, заявив Фабер.
Він згадав про "слабкий контрнаступ" із боку Збройних сил України.
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За словами Фабера, ракети можуть допомогти перервати логістичні ланцюги російської армії і таким чином порушити постачання боєприпасів загарбникам.
Пряма мова: "Ось чому зараз був би правильний час, щоб принаймні дати Taurus, щоб міг відбутися процес інтеграції".
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ВІДЕО ДНЯ
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 11 липня підтвердив відмову німецького уряду постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.
- Наприкінці травня Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням про постачання крилатих ракет Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів, однак позиція німецької влади "залишається стриманою".