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В Бундестаге снова призвали дать Украине крылатые ракеты Taurus

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 26 июля 2023, 12:23

Маркус Фабер, политик Свободной демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию, призвал к поставке крылатых ракет Taurus в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на канал ntv

Детали: Многие из 600 крылатых ракет, принадлежащих Бундесверу, готовы к использованию, заявил Фабер.

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Он упомянул о "слабом контрнаступлении" со стороны Вооруженных сил Украины.

По словам Фабера, ракеты могут помочь прервать логистические цепи российской армии и таким образом нарушить поставки боеприпасов захватчикам.

Прямая речь: "Вот почему сейчас было бы правильное время, чтобы по крайней мере дать Taurus, чтобы мог произойти процесс интеграции".

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Предыстория:

  • Министр обороны Германии Борис Писториус 11 июля подтвердил отказ немецкого правительства поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
  • В конце мая Украина обратилась к правительству Германии с просьбой о поставках крылатых ракет Taurus с дальностью действия до 500 километров, однако позиция немецких властей "остается сдержанной".

Темы: Германияпомощь Украинеоружие
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