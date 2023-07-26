В Бундестаге снова призвали дать Украине крылатые ракеты Taurus

Маркус Фабер, политик Свободной демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию, призвал к поставке крылатых ракет Taurus в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на канал ntv

Детали: Многие из 600 крылатых ракет, принадлежащих Бундесверу, готовы к использованию, заявил Фабер.

Он упомянул о "слабом контрнаступлении" со стороны Вооруженных сил Украины.

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По словам Фабера, ракеты могут помочь прервать логистические цепи российской армии и таким образом нарушить поставки боеприпасов захватчикам.

Прямая речь: "Вот почему сейчас было бы правильное время, чтобы по крайней мере дать Taurus, чтобы мог произойти процесс интеграции".

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