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Зеленський: Є підсилення для нашої системи ППО

Валентина РоманенкоСереда, 26 липня 2023, 12:33
Зеленський: Є підсилення для нашої системи ППО
Зеленський. ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала підсилення для системи протиповітряної оборони, яке спрямують у найнагальніші точки.

Джерело: глава держави в Telegram

Пряма мова: "Щоденний селектор. Заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів. Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно".

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Деталі: За словами глави держави, Головне управління розвідки МОУ та Служба зовнішньої розвідки доповіли про активність ворога та його найближчі плани, а СБУ – про перебіг останніх реалізацій щодо ворога всередині держави.

Головком Валерій Залужний поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення.

Пряма мова: "Віримо в наших хлопців. Працюємо далі".

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Теми: ППОЗеленський
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