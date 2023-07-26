Зеленский: Есть усиление для нашей системы ПВО
Среда, 26 июля 2023, 12:33
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила усиление системы противовоздушной обороны, которое направят в самые неотложные точки.
Источник: глава государства в Telegram
Прямая речь: "Ежедневный селектор. Заслушал текущие отчеты о поставках оружия и боеприпасов. Есть усиление для нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно".
Реклама:
Детали: По словам главы государства, Главное управление разведки МОУ и Служба внешней разведки доложили об активности врага и его ближайших планах, а СБУ – о ходе последних реализаций по врагу внутри государства.
Главком Валерий Залужный проинформировал о наступательных и оборонных действиях по всей линии столкновения.
Прямая речь: "Верим в наших ребят. Работаем дальше".
ВИДЕО ДНЯ