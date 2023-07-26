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Зеленский: Есть усиление для нашей системы ПВО

Валентина РоманенкоСреда, 26 июля 2023, 12:33
Зеленский: Есть усиление для нашей системы ПВО
Зеленский. иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила усиление системы противовоздушной обороны, которое направят в самые неотложные точки.

Источник: глава государства в Telegram

Прямая речь: "Ежедневный селектор. Заслушал текущие отчеты о поставках оружия и боеприпасов. Есть усиление для нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно".

Детали: По словам главы государства, Главное управление разведки МОУ и Служба внешней разведки доложили об активности врага и его ближайших планах, а СБУ – о ходе последних реализаций по врагу внутри государства.

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Главком Валерий Залужный проинформировал о наступательных и оборонных действиях по всей линии столкновения.

Прямая речь: "Верим в наших ребят. Работаем дальше".

Темы: ПВОЗеленский
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