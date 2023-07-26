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Воїни ССО взяли в полон російських десантників на Донеччині

Валентина РоманенкоСереда, 26 липня 2023, 13:15
Воїни ССО взяли в полон російських десантників на Донеччині
ілюстративне фото ССО

Бійці Сил спецоперацій взяли в полон російських десантників із 247-го парашутно-десантного полку та документацію ворога.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Підрозділ окупантів  базувався в Старомайорському на Донеччині.

На його ліквідацію висунулися воїни тактичної групи 3-го окремого полку спецпризначення.

Оператори ССО виявили та заблокували ворога, зав'язався бій, під час якого окупанти були змушені здатись.

Під час зачистки населеного пункту спецпризначенці виявили штабну документацію одного з батальйонів 247-го парашутно - десантного полку РФ.

Також у телефоні одного зі знищених окупантів виявили список, у якому зафіксовано чималі втрати цього підрозділу.

Теми: ССОвійна
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