Воїни ССО взяли в полон російських десантників на Донеччині

Бійці Сил спецоперацій взяли в полон російських десантників із 247-го парашутно-десантного полку та документацію ворога.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Підрозділ окупантів базувався в Старомайорському на Донеччині.

На його ліквідацію висунулися воїни тактичної групи 3-го окремого полку спецпризначення.

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Оператори ССО виявили та заблокували ворога, зав'язався бій, під час якого окупанти були змушені здатись.

Під час зачистки населеного пункту спецпризначенці виявили штабну документацію одного з батальйонів 247-го парашутно - десантного полку РФ.

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Також у телефоні одного зі знищених окупантів виявили список, у якому зафіксовано чималі втрати цього підрозділу.