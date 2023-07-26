Воїни ССО взяли в полон російських десантників на Донеччині
Середа, 26 липня 2023, 13:15
Бійці Сил спецоперацій взяли в полон російських десантників із 247-го парашутно-десантного полку та документацію ворога.
Джерело: пресслужба ССО
Деталі: Підрозділ окупантів базувався в Старомайорському на Донеччині.
На його ліквідацію висунулися воїни тактичної групи 3-го окремого полку спецпризначення.
Оператори ССО виявили та заблокували ворога, зав'язався бій, під час якого окупанти були змушені здатись.
Під час зачистки населеного пункту спецпризначенці виявили штабну документацію одного з батальйонів 247-го парашутно - десантного полку РФ.
Також у телефоні одного зі знищених окупантів виявили список, у якому зафіксовано чималі втрати цього підрозділу.