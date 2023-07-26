Воины ССО взяли в плен российских десантников в Донецкой области

Бойцы Сил спецопераций взяли в плен российских десантников из 247 парашютно-десантного полка и документацию врага.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Подразделение окупантов базировалось в Старомайорском Донецкой области.

На его ликвидацию выдвинулись воины тактической группы 3 отдельного полка спецназначения.

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Операторы ССО обнаружили и заблокировали врага, завязался бой, во время которого оккупанты были вынуждены сдаться.

Во время зачистки населенного пункта спецназовцы обнаружили штабную документацию одного из батальонов 247-го парашютно-десантного полка РФ.

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Также в телефоне одного из уничтоженных окупантов был обнаружен список, в котором зафиксированы немалые потери этого подразделения.