Ракетна небезпека: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
Середа, 26 липня 2023, 13:34
У низці регіонів України, включно зі столицею, вдень 26 липня оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку, вона тривала більше години.
Джерело: мапа повітряних тривог, пресслужба командування Повітряних сил у Telegram
Дослівно ПС: "Повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет зі східного напрямку. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".
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За повідомленням Повітряних сил о 13.47, ракетна небезпека поширилась на західні регіони.
Оновлено: О 14.44 Повітряні сили сповістили про відбій по областях.
Водночас зберігається загроза застосування крилатих ракет стратегічної авіації увечері середи.
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