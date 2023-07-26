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Ракетна небезпека: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Валентина РоманенкоСереда, 26 липня 2023, 13:34
Ракетна небезпека: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
фото Getty Images

У низці регіонів України, включно зі столицею, вдень 26 липня оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку, вона тривала більше години.

Джерело: мапа повітряних тривог, пресслужба командування Повітряних сил у Telegram

Дослівно ПС: "Повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет зі східного напрямку. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".

 

За повідомленням Повітряних сил о 13.47, ракетна небезпека поширилась на західні регіони.

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Оновлено: О 14.44 Повітряні сили сповістили про відбій по областях.

Водночас зберігається загроза застосування крилатих ракет стратегічної авіації увечері середи.

Теми: повітряна тривога
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