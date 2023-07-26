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Ракетная опасность: в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

Валентина РоманенкоСреда, 26 июля 2023, 13:34
Ракетная опасность: в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
фото Getty Images

В ряде регионов Украины, включая столицу, днем 26 июля объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности, она длилась более часа.

Источник: карта воздушных тревог, пресс-служба командования Воздушных сил в Telegram

Дословно ВС: "Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет с восточного направления. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".

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По сообщению Воздушных сил в 13.47, ракетная опасность распространилась на западные регионы.

Обновлено: В 14.44 Воздушные силы известили об отбое по областям.

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В то же время, сохраняется угроза применения крылатых ракет стратегической авиации вечером среды.

Темы: воздушная тревога
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