Загроза стратегічної авіації: у Росії злетіли 12 бомбардувальників
Середа, 26 липня 2023, 13:48
Повітряні сили повідомляють про загрозу ракетного удару Росії ввечері середи через зліт 12 стратегічних бомбардувальників.
Джерело: пресслужба командування Повітряних сил у Telegram
Дослівно: "Група ворожих Ту-95мс (12 літаків) вилетіла з аеродрому "Оленья", Мурманської області РФ.
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Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17.00.
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