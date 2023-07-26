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Загроза стратегічної авіації: у Росії злетіли 12 бомбардувальників

Валентина РоманенкоСереда, 26 липня 2023, 13:48
Загроза стратегічної авіації: у Росії злетіли 12 бомбардувальників
Ту-95мс. ілюстративне фото з Вікіпедії

Повітряні сили повідомляють про загрозу ракетного удару Росії ввечері середи через зліт 12 стратегічних бомбардувальників.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил у Telegram

Дослівно: "Група ворожих Ту-95мс (12 літаків) вилетіла з аеродрому "Оленья", Мурманської області РФ.

Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17.00.

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Теми: війна
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