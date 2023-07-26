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Нардепи зібрались на засідання в Раді: почубились через землю і пішли на перерву

Альона Мазуренко Середа, 26 липня 2023, 13:48
Нардепи зібрались на засідання в Раді: почубились через землю і пішли на перерву
фото: ТГ Арахамії

Народні депутати на засіданні 26 липня розглядали у Верховній Раді законопроєкт №7588 щодо управління землями держпідприємств, але, розлянувши правки, пішли на перерву, обмінюючись взаємними звинуваченнями.  

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, нардепка "Євросолідарності" Ірина Геращенко у Telegram 

Відзначимо, що Арахамія згодом видалив свій допис. Нардеп наголошував, що "Батьківщина" блокує засідання, щоб нардепи не дійшли до питання щодо відновлення декларування.

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Пряма мова Арахамії: "Сьогодні на засіданні Верховної Ради фракція "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко намагається влаштувати бойкот роботи, щоб "захистити землю", а насправді, щоб не встигнути дійти до голосування по відновленню декларування".

Деталі: Водночас Геращенко заявила, що засідання парламенту тривало лише годину через неявку нардепів "Слуги народу". За її словами, після голосування щодо правок глава парламенту оголосив перерву до наступного засідання. 

Вона також розкритикувала те, що засідання відбуваються без допуску журналістів в Раду.

ВІДЕО ДНЯ

Железняк повідомив, що нардепи 26 липня продовжили розглядати поправки до законопроєкту №7588 щодо управління землями державних підприємств.

 
фото Железняк у Telegram 

За словами Железняка, до законопроєкту подали багато правок і "вже годину йде заруба щодо того, чи можна в залі, де наявність 226 депутатів, під сумнівом розглядати правки чи ні".

Пряма мова Железняка: "Зрозуміти, що за треш відбувається, дуже важко, але точно скажу, що сьогодні (26 липня) ніяких рішень по суті прийнято не буде. Кадрових теж".

Нагадаємо: 

  • Нащодавно лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко збурила громадськість критикою законопроєкту щодо медичного канабісу, який нардепи підтримали у першому читанні. Спочатку вона порівняла Україну з Колумбією, а потім почала вимагати, аби її колега по фракції Альона Шкрум склала мандат, адже Шкрум підтримала законопроєкт. 

Теми: Верховна Радавійна
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