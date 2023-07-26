Нардепы собрались на заседание в Раде: разругались из-за земли и ушли на перерыв

Народные депутаты на заседании 26 июля рассматривали в Верховной Раде законопроект №7588 по управлению землями госпредприятий, но, разлянув правки, ушли на перерыв, обмениваясь взаимными обвинениями.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, нардеп "Евросолидарности" Ирина Геращенко в Telegram

Отметим, что Арахамия позже удалил свое сообщение. Нардеп отмечал, что "Батькивщина" блокирует заседание, чтобы нардепы не дошли до вопроса о восстановлении декларирования.

Прямая речь Арахамии: "Сегодня на заседании Верховной Рады фракция "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко пытается устроить бойкот работы, чтобы "защитить землю", а на самом деле, чтобы не успеть дойти до голосования по восстановлению декларирования".

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Детали: В то же время Геращенко заявила, что заседание парламента продолжалось всего час из-за неявки нардепов "Слуги народа". По ее словам, после голосования по правкам глава парламента объявил перерыв до следующего заседания.

Она также раскритиковала то, что заседания проходят без допуска журналистов в Раду.

Железняк сообщил, что нардепы 26 июля продолжили рассматривать поправки к законопроекту №7588 по управлению землями государственных предприятий.

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По словам Железняка, к законопроекту подали много правок и "уже час идет заруба относительно того, можно ли в зале, где наличие 226 депутатов, под сомнением рассматривать правки или нет".

Прямая речь Железняка: "Понять, что за трэш происходит, очень трудно, но точно скажу, что сегодня (26 июля) никаких решений по сути принято не будет. Кадровых тоже".

Напомним: