Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шахраї ширять фішинговий спам у Facebook

Валентина РоманенкоСереда, 26 липня 2023, 15:14
Шахраї ширять фішинговий спам у Facebook
ілюстрація МВС

У соцмережі Facebook діє нова фішингова схема шахрайства, правоохоронці закликають українців бути обачними.

Джерело: пресслужба МВС у FB

Деталі: Зараз користувачам соцмережі Facebok масово надходять спам-повідомлення із текстом "Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода".

Реклама:

У МВС застерігають, що за допомогою цього фішинга шахраї хочуть вкрасти конфіденційні дані користувачів, та дають поради, як вберегти себе від цього.

Дослівно: "У жодному разі не переходьте за сумнівними посиланнями. Одразу надсилайте скаргу на допис та блокуйте його розповсюдника.

Ніколи та нікому не повідомляйте свої особисті й банківські дані.

ВІДЕО ДНЯ

Використовуйте складні паролі, які містять: великі й малі літери, цифри та символи. Пам’ятайте: для кожного акаунта — унікальний пароль. Де є можливість налаштування двофакторноі автентифікації — налаштуйте її.

Програми та застосунки завантажуйте лише з офіційних джерел. Встановіть антивірус. Оновлюйте операційну систему.

Захистіть свій фінансовий номер: забороніть віддалений перевипуск SIM-карти або перейдіть на контрактне обслуговування.

Завжди перевіряйте інформацію та користуйтеся лише офіційними джерелами".

Теми: шахрайствосоцмережі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
шахрайство
Екснардепа Святаша судитимуть за заклики до зміни меж України і шахрайство
Лже-представниця Міноборони виманила гроші за "допомогу" у звільненні бійця з полону
Жителька Львівщини маскувала чоловіків під "волонтерів" і підвозила до кордону
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: