Шахраї ширять фішинговий спам у Facebook

У соцмережі Facebook діє нова фішингова схема шахрайства, правоохоронці закликають українців бути обачними.

Джерело: пресслужба МВС у FB

Деталі: Зараз користувачам соцмережі Facebok масово надходять спам-повідомлення із текстом "Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода".

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У МВС застерігають, що за допомогою цього фішинга шахраї хочуть вкрасти конфіденційні дані користувачів, та дають поради, як вберегти себе від цього.

Дослівно: "У жодному разі не переходьте за сумнівними посиланнями. Одразу надсилайте скаргу на допис та блокуйте його розповсюдника.

Ніколи та нікому не повідомляйте свої особисті й банківські дані.

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Використовуйте складні паролі, які містять: великі й малі літери, цифри та символи. Пам’ятайте: для кожного акаунта — унікальний пароль. Де є можливість налаштування двофакторноі автентифікації — налаштуйте її.

Програми та застосунки завантажуйте лише з офіційних джерел. Встановіть антивірус. Оновлюйте операційну систему.

Захистіть свій фінансовий номер: забороніть віддалений перевипуск SIM-карти або перейдіть на контрактне обслуговування.

Завжди перевіряйте інформацію та користуйтеся лише офіційними джерелами".