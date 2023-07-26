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Шахраї ширять фішинговий спам у Facebook

Валентина РоманенкоСереда, 26 липня 2023, 15:14
Шахраї ширять фішинговий спам у Facebook
ілюстрація МВС

У соцмережі Facebook діє нова фішингова схема шахрайства, правоохоронці закликають українців бути обачними.

Джерело: пресслужба МВС у FB

Деталі: Зараз користувачам соцмережі Facebok масово надходять спам-повідомлення із текстом "Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода".

У МВС застерігають, що за допомогою цього фішинга шахраї хочуть вкрасти конфіденційні дані користувачів, та дають поради, як вберегти себе від цього.

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Теми: шахрайствосоцмережі
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