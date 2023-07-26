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Мошенники распространяют фишинговый спам в Facebook

Валентина РоманенкоСреда, 26 июля 2023, 15:14
Мошенники распространяют фишинговый спам в Facebook
иллюстрация МВД

В соцсети Facebook действует новая фишинговая схема мошенничества, правоохранители призывают украинцев быть осмотрительными.

Источник: пресс-служба МВД в FB

Детали: Сейчас пользователям соцсети Facebok массово поступают спам-сообщения с текстом "Посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете, так жаль".

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В МВД предостерегают, что с помощью этого фишинга мошенники хотят украсть конфиденциальные данные пользователей и дают советы, как уберечь себя от этого.

Дословно: "Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам. Сразу отправляйте жалобу на сообщение и блокируйте его распространителя.

Никогда и никому не сообщайте свои личные и банковские данные.

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Используйте сложные пароли, содержащие: прописные и строчные буквы, цифры и символы. Помните: для каждого аккаунта – уникальный пароль. Где есть возможность настройки двухфакторной аутентификации – настройте ее.

Загружайте приложения и приложения только из официальных источников. Установите антивирус. Обновляйте операционную систему.

Защитите свой финансовый номер: запретите удаленный перевыпуск SIM-карты или перейдите на контрактное обслуживание.

Всегда проверяйте информацию и пользуйтесь только официальными источниками".

Темы: мошенничествосоцсети
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