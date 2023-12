ЄС може зняти санкції з Арбузова, Пшонки та Клименка – журналіст

Європейський Союз може виключити зі свого санкційного списку ще кількох високопосадовців часів колишнього президента Віктора Януковича.

Про це із власних джерел стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку.

"Можливо також, що колишнього прем'єр-міністра України Арбузова, колишнього міністра з питань доходів Клименка, колишнього генерального прокурора Пшонку та його сина Артема можуть виключити з того самого списку", - написав Джозвяк.

