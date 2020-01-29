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ЄС може зняти санкції з Арбузова, Пшонки та Клименка – журналіст

Середа, 29 січня 2020, 12:33
ЄС може зняти санкції з Арбузова, Пшонки та Клименка – журналіст

Європейський Союз може виключити зі свого санкційного списку ще кількох високопосадовців часів колишнього президента Віктора Януковича.

Про це із власних джерел стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку.

"Можливо також, що колишнього прем'єр-міністра України Арбузова, колишнього міністра з питань доходів Клименка, колишнього генерального прокурора Пшонку та його сина Артема можуть виключити з того самого списку", - написав Джозвяк.

28 січня журналіст написав, що із санкційного списку можуть виключити колишнього прем’єр-міністра України Миколу Азарова, ексміністра енергетики Едуарда Ставицького та старшого сина Віктора Януковича Олександра.

Санкції проти експрезидента Януковича та його оточення за незаконне присвоєння українських державних коштів ЄС запровадив у березні 2014 року.  З часом Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників через недостатні докази проти них від українського слідства.

Востаннє ЄС продовжував санкції проти Януковича та його соратників 4 березня 2019 році. В оприлюдненому рішенні, окрім Віктора Януковича, містилися прізвища 11 його соратників. Санкції чинні до 6 березня 2020 року, а отже найближчим часом ЄС ухвалить рішення про їх перегляд.

Торік ЄС виключив із санкційного списку ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Ще раніше зняв обмеження з колишнього міністра юстиції Олена Лукаш та нардепа Сергія Клюєва, ексрегіонала Юрія Іванющенка та Віктора Януковича-молодшого у зв’язку з його смертю.

"Європейська правда"

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Теми: ЄСсанкціїПшонкаКлименкоАрбузов
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