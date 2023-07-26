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Федоров показав 1700 дронів, які підкріплять наступ

Євген КізіловСереда, 26 липня 2023, 15:44
Федоров показав 1700 дронів, які підкріплять наступ
iStock / Getty Images

Армію дронів поповнять 1700 нещодавно придбаних безпілотників.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Підтримуємо контрнаступ — відправляємо на фронт 1700 безпілотників. Серед них — ударні та розвідувальні коптери. "Пташки" зі штучним інтелектом, який допоможе ефективно розпізнавати, а потім знищувати ворожі цілі".

Деталі: За словами міністра, всі безпілотники придбані в межах державної програми "Армія дронів".

Нагадаємо:

  • Проект "Армія дронів" існує вже рік. В його межах налагоджено масове виробництво безпілотників в Україні та навчання операторів дронів.
  • При цьому українська промисловість нарощує не тільки кількість, а і якість дронів власного виробництва, які уряд закуповує й передає військовим.
  • Протягом року збори на безпілотники для України підтримували донори зі 100 країн.
  • Планується, що до кінця цього року Армія дронів зросте до десятків тисяч безпілотників.

Теми: безпілотникиФедоровконтрнаступвійна
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