Федоров показал 1700 дронов, которые подкрепят наступление

Армию дронов пополнят 1700 недавно приобретенных беспилотников.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Поддерживаем контрнаступление - отправляем на фронт 1700 беспилотников. Среди них - ударные и разведывательные коптеры. "Птички" с искусственным интеллектом, который поможет эффективно распознавать, а затем уничтожать вражеские цели".

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Детали: По словам министра, все беспилотники приобретены в рамках государственной программы "Армия дронов".

Напомним:

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