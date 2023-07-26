Федоров показал 1700 дронов, которые подкрепят наступление

Армию дронов пополнят 1700 недавно приобретенных беспилотников.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Поддерживаем контрнаступление - отправляем на фронт 1700 беспилотников. Среди них - ударные и разведывательные коптеры. "Птички" с искусственным интеллектом, который поможет эффективно распознавать, а затем уничтожать вражеские цели".

Детали: По словам министра, все беспилотники приобретены в рамках государственной программы "Армия дронов".

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Напомним:

Проект "Армия дронов" существует уже год. В его рамках налажено массовое производство беспилотников в Украине и обучение операторов дронов.

При этом украинская промышленность наращивает не только количество, но и качество дронов собственного производства, которые правительство закупает и передает военным.

В течение года сборы на беспилотники для Украины поддерживали доноры из 100 стран

Планируется, что до конца этого года Армия дронов вырастет до десятков тысяч беспилотников.