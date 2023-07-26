МОК не надіслав РФ та Білорусі запрошення на участь в Олімпіаді

Міжнародний олімпійський комітет не надіслав Росії та Білорусі запрошення на участь в Олімпіаді-2024.

Джерело: пресслужба МОК, Суспільне

Деталі: Запрошення на участь надсилається за рік до старту змагання. Крім Росії та Білорусі, його не отримала Гватемала, відсторонена МОКом. Ці країни не будуть представлені під своїм прапором на Олімпіаді. Усі інші – 203 країни – запрошені.

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Водночас це не означає, що спортсмени з Росії чи Білорусі точно не змагатимуться на Іграх. У заяві МОК зазначено, що рішення щодо їх участі буде "ухвалене в правильний час".

"Суспільне" повідомляє, що це може відбутися на сесії МОК у жовтні 2023 року.

Що цьому передувало:

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