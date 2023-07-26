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МОК не надіслав РФ та Білорусі запрошення на участь в Олімпіаді

"Українська правда"Середа, 26 липня 2023, 16:57
МОК не надіслав РФ та Білорусі запрошення на участь в Олімпіаді
Фото: GETTY IMAGES

Міжнародний олімпійський комітет не надіслав Росії та Білорусі запрошення на участь в Олімпіаді-2024.

Джерело: пресслужба МОК, Суспільне

Деталі: Запрошення на участь надсилається за рік до старту змагання. Крім Росії та Білорусі, його не отримала Гватемала, відсторонена МОКом. Ці країни не будуть представлені під своїм прапором на Олімпіаді. Усі інші – 203 країни – запрошені. 

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Водночас це не означає, що спортсмени з Росії чи Білорусі точно не змагатимуться на Іграх. У заяві МОК зазначено, що рішення щодо їх участі буде "ухвалене в правильний час". 

"Суспільне" повідомляє, що це може відбутися на сесії МОК у жовтні 2023 року.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Кілька днів тому президент НОК України Вадим Гутцайт заявляв, що якщо Росію та Білорусь офіційно не запросять на Олімпіаду, то Україна може припинити бойкот змагань за участю росіян та білорусів у нейтральному статусі.
  • Раніше МОК попереджав, що не надсилатиме запрошення РФ та Білорусі.

Теми: ОлімпіадаспортРосіяБілорусь
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