МОК не направил РФ и Беларуси приглашение на участие в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет не прислал России и Беларуси приглашение на участие в Олимпиаде-2024.

Источник: пресс-служба МОК, Суспільне

Детали: Приглашение на участие направляется за год до старта соревнования. Кроме России и Беларуси, его не получила Гватемала, отстраненная МОКом. Эти страны не будут представлены под своим флагом на Олимпиаде. Все остальные - 203 страны - приглашены.

В то же время это не означает, что спортсмены из России или Беларуси точно не будут соревноваться на Играх. В заявлении МОК указано, что решение об их участии будет "принято в правильное время".

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"Суспільне" сообщает, что это может произойти на сессии МОК в октябре 2023 года.

Что этому предшествовало:

Несколько дней назад президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявлял, что если Россию и Беларусь официально не пригласят на Олимпиаду, то Украина может прекратить бойкот соревнований с участием россиян и белорусов в нейтральном статусе.

Ранее МОК предупреждал, что не будет присылать приглашения РФ и Беларуси.