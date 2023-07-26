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МОК не направил РФ и Беларуси приглашение на участие в Олимпиаде

"Украинская правда"Среда, 26 июля 2023, 16:57
МОК не направил РФ и Беларуси приглашение на участие в Олимпиаде
Фото: GETTY IMAGES

Международный олимпийский комитет не прислал России и Беларуси приглашение на участие в Олимпиаде-2024.

Источник: пресс-служба МОК, Суспільне

Детали: Приглашение на участие направляется за год до старта соревнования. Кроме России и Беларуси, его не получила Гватемала, отстраненная МОКом. Эти страны не будут представлены под своим флагом на Олимпиаде. Все остальные - 203 страны - приглашены.

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В то же время это не означает, что спортсмены из России или Беларуси точно не будут соревноваться на Играх. В заявлении МОК указано, что решение об их участии будет "принято в правильное время". 

"Суспільне" сообщает, что это может произойти на сессии МОК в октябре 2023 года.

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Несколько дней назад президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявлял, что если Россию и Беларусь официально не пригласят на Олимпиаду, то Украина может прекратить бойкот соревнований с участием россиян и белорусов в нейтральном статусе.
  • Ранее МОК предупреждал, что не будет присылать приглашения РФ и Беларуси.

Темы: ОлимпиадаспортРосcияБеларусь
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