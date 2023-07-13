МОК поки не планує запрошувати РФ та Білорусь на Олімпіаду-2024
Четвер, 13 липня 2023, 16:08
Міжнародний олімпійський комітет 26 липня не надішле Росії та Білорусі запрошення на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
Джерело: пресслужба МОК
Дослівно: "Запрошення 203 національним олімпійським комітетам, які мають право на участь, будуть надіслані 26 липня 2023 року. Це не стосуватиметься НОК Росії та Білорусі".
Деталі: Рішення ухвалено у зв'язку із санкціями, введеними МОК щодо російського та білоруського спорту через вторгнення в Україну. Також МОК не надішле запрошення НОК Гватемали, яка наразі відсторонена від участі в Олімпійських іграх.
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Що цьому передувало:
- У січні цього року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочне міжнародну кампанію, щоб не допустити російських спортсменів до участі в Олімпійських Іграх.
- Зеленський звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій із закликом визначитися щодо прагнення МОК повернути російських спортсменів у міжнародні змагання.
- Президент МОК Томас Бах заявив, що хоче "вивчити можливість" повернення атлетів з Росії та Білорусі у міжнародний спорт навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України.
- Міністерство закордонних справ Росії заявило, що будь-яка спроба витіснити Москву з міжнародного спорту через війну, яку вона називає своєю "спеціальною військовою операцією" в Україні, "приречена на провал".
- У березні МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям дозволити спортсменам із Росії та Білорусі виступати на турнірах у нейтральному статусі, однак відклав розгляд питання щодо їхньої участі в Олімпіаді.