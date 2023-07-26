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Справа про хабар: голова Судової адміністрації отримав статус підозрюваного

Євген КізіловСереда, 26 липня 2023, 19:01
Справа про хабар: голова Судової адміністрації отримав статус підозрюваного
Голова Державної судової адміністрації Олексій Сальніков, фото - jurliga.ligazakon.net

НАБУ та САП повідомили про підозру голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову. Його звинувачують у підбурюванні до надання хабара суддям Верховного суду.

Джерело: Національне антикорупційне бюро на сайті та в YouTube

Деталі: Повідомляється, що про підозру Сальнікову оголошено 24 липня.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але відомо, що ДСА очолює Олексій Сальніков.

Під час розслідування встановлено, що в березні голова ДСА отримав від фізособи 7,5 тис. доларів. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тисяч начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.

На відео містяться докази злочину, зокрема, переговори фігурантів.

Що передувало:

  • Раніше НАБУ та САП викрили Сальнікова та прийшли до нього з обшуками.
  • За даними НАБУ, після отримання хабара голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови Всеволода Князєва.
  • Після викриття Князєва на отриманні хабара Сальніков почав ухилятися від вирішення питання, проте й не збирався повертати отриману ним неправомірну вигоду. Посадовець продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде прийнято і з цього приводу він планує поспілкуватися з головою одного з касаційних судів.

Теми: хабарВерховний судсуд
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