Справа про хабар: голова Судової адміністрації отримав статус підозрюваного
Середа, 26 липня 2023, 19:01
НАБУ та САП повідомили про підозру голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову. Його звинувачують у підбурюванні до надання хабара суддям Верховного суду.
Джерело: Національне антикорупційне бюро на сайті та в YouTube
Деталі: Повідомляється, що про підозру Сальнікову оголошено 24 липня.
Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але відомо, що ДСА очолює Олексій Сальніков.
Реклама:
Під час розслідування встановлено, що в березні голова ДСА отримав від фізособи 7,5 тис. доларів. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тисяч начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.
На відео містяться докази злочину, зокрема, переговори фігурантів.
ВІДЕО ДНЯ
Що передувало:
- Раніше НАБУ та САП викрили Сальнікова та прийшли до нього з обшуками.
- За даними НАБУ, після отримання хабара голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови Всеволода Князєва.
- Після викриття Князєва на отриманні хабара Сальніков почав ухилятися від вирішення питання, проте й не збирався повертати отриману ним неправомірну вигоду. Посадовець продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде прийнято і з цього приводу він планує поспілкуватися з головою одного з касаційних судів.