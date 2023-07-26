Справа про хабар: голова Судової адміністрації отримав статус підозрюваного

НАБУ та САП повідомили про підозру голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову. Його звинувачують у підбурюванні до надання хабара суддям Верховного суду.

Джерело: Національне антикорупційне бюро на сайті та в YouTube

Деталі: Повідомляється, що про підозру Сальнікову оголошено 24 липня.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але відомо, що ДСА очолює Олексій Сальніков.

Під час розслідування встановлено, що в березні голова ДСА отримав від фізособи 7,5 тис. доларів. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тисяч начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.

На відео містяться докази злочину, зокрема, переговори фігурантів.

Що передувало: