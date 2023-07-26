Дело о взятке: глава Судебной администрации получил статус подозреваемого

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Государственной судебной администрации Алексею Сальникову. Его обвиняют в подстрекательстве к даче взятки судьям Верховного суда.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро на сайте и в YouTube

Детали: Сообщается, что о подозрении Сальникову объявлено 24 июля.

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Правоохранители не называют имени подозреваемого, но известно, что ГСА возглавляет Алексей Сальников.

В ходе расследования установлено, что в марте председатель ГСА получил от физлица 7,5 тыс. долларов. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тысяч якобы передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.

На видео содержатся доказательства преступления, в частности, переговоры фигурантов.

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