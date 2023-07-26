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Дело о взятке: глава Судебной администрации получил статус подозреваемого

Евгений КизиловСреда, 26 июля 2023, 19:01
Дело о взятке: глава Судебной администрации получил статус подозреваемого
Глава Государственной судебной администрации Алексей Сальников, фото - jurliga.ligazakon.net

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Государственной судебной администрации Алексею Сальникову. Его обвиняют в подстрекательстве к даче взятки судьям Верховного суда.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро на сайте и в YouTube

Детали: Сообщается, что о подозрении Сальникову объявлено 24 июля.

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Правоохранители не называют имени подозреваемого, но известно, что ГСА возглавляет Алексей Сальников.

В ходе расследования установлено, что в марте председатель ГСА получил от физлица 7,5 тыс. долларов. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тысяч якобы передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.

На видео содержатся доказательства преступления, в частности, переговоры фигурантов.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • Ранее НАБУ и САП разоблачили Сальникова и пришли к нему с обысками.
  • По данным НАБУ, после получения взятки председатель ГСА обещал посодействовать в вынесении решения судьями Верховного суда, в том числе и через привлечение к этому его бывшего председателя Всеволода Князева.
  • После разоблачения Князева на получении взятки Сальников начал уклоняться от решения вопроса, однако и не собирался возвращать полученную им неправомерную выгоду. Чиновник продолжал убеждать, что оговоренное решение будет принято и по этому поводу он планирует пообщаться с председателем одного из кассационных судов.

Темы: взяткаВерховный судсуд
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