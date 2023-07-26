Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело о взятке: глава Судебной администрации получил статус подозреваемого

Евгений КизиловСреда, 26 июля 2023, 19:01
Дело о взятке: глава Судебной администрации получил статус подозреваемого
Глава Государственной судебной администрации Алексей Сальников, фото - jurliga.ligazakon.net

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Государственной судебной администрации Алексею Сальникову. Его обвиняют в подстрекательстве к даче взятки судьям Верховного суда.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро на сайте и в YouTube

Детали: Сообщается, что о подозрении Сальникову объявлено 24 июля.

Правоохранители не называют имени подозреваемого, но известно, что ГСА возглавляет Алексей Сальников.

Реклама:

В ходе расследования установлено, что в марте председатель ГСА получил от физлица 7,5 тыс. долларов. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тысяч якобы передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.

На видео содержатся доказательства преступления, в частности, переговоры фигурантов.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • Ранее НАБУ и САП разоблачили Сальникова и пришли к нему с обысками.
  • По данным НАБУ, после получения взятки председатель ГСА обещал посодействовать в вынесении решения судьями Верховного суда, в том числе и через привлечение к этому его бывшего председателя Всеволода Князева.
  • После разоблачения Князева на получении взятки Сальников начал уклоняться от решения вопроса, однако и не собирался возвращать полученную им неправомерную выгоду. Чиновник продолжал убеждать, что оговоренное решение будет принято и по этому поводу он планирует пообщаться с председателем одного из кассационных судов.

Темы: взяткаВерховный судсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую

фото, видео В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести

видео, фотоСпецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов

фотоНа Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая

Суд в США избрал меру пресечения Трампу

фото, видеоЖурналисты получили доказательства, что РФ обстреливает Украину ракетами, отданными за газ

Все новости...
взятка
Нардепу Марченко не избирают меру пресечения, потому что она, беременная, в больнице – источник
Офицер, который требовал взятку у военного, хотел выбросить деньги и убежать – ГБР
У главы Государственной судебной администрации обыски из-за взяток для судей Верховного Суда
Последние новости
12:43
В Польше задержан российский шпион
12:30
Сообщение РФ об атаках на Новороссийский порт привели к скачку цен на пшеницу - Bloomberg
12:28
Домой вернули тела 44 павших защитников
12:20
Возврат довоенных налогов на горючее прибавит к инфляции 0,7% - НБУ
12:17
фотоВ небе над Киевом засняли суперлуну
12:16
Игнат: Обучение пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются россияне
12:15
Украина перепрофилирует ПВО, чтобы защитить порты − Гуменюк
11:51
Дубинский приехал на допрос в ГБР - источник
11:45
фотоСБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
11:42
В НБУ рассчитывают, что мораторий на повышение тарифов ЖКУ будет действовать до 2025 года
Все новости...
Реклама: