"Коридор солідарності": Словаччина обіцяє допомогти Україні з експортом зерна

Словаччина запропонувала допомогти Україні з експортом зерна, створивши так званий "коридор солідраності".

Джерело: міністр сільського господарства Словаччини Йожеф Біреш в інтерв’ю інформагентству TASR, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Словаччина прагне максимально допомогти Україні в сфері інфраструктури, щоб умови транспортування були максимально простими і зерно потрапляло туди, де воно найбільше потрібне".

Деталі: Словацький посадовець запропонував створити "коридори солідарності" з використанням автомобільних, залізничних і водних шляхів для переміщення зерна з України на світові ринки.

Зазначається, що цього літа Словаччина очікує на найбільший за останні п'ять років врожай зернових, причому виробництво буде на 12% вищим за середній показник за цей же період.

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