"Коридор солідарності": Словаччина обіцяє допомогти Україні з експортом зерна

Словаччина запропонувала допомогти Україні з експортом зерна, створивши так званий "коридор солідраності".

Джерело: міністр сільського господарства Словаччини Йожеф Біреш в інтерв’ю інформагентству TASR, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Словаччина прагне максимально допомогти Україні в сфері інфраструктури, щоб умови транспортування були максимально простими і зерно потрапляло туди, де воно найбільше потрібне".

Деталі: Словацький посадовець запропонував створити "коридори солідарності" з використанням автомобільних, залізничних і водних шляхів для переміщення зерна з України на світові ринки.

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Зазначається, що цього літа Словаччина очікує на найбільший за останні п'ять років врожай зернових, причому виробництво буде на 12% вищим за середній показник за цей же період.

Що було раніше:

Перед цим польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявив, що Польща готова запровадити односторонню заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України, якщо ЄС вирішить не продовжувати чинні заходи.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пригрозив не відкривати кордон з Україною для зернових продуктів після 15 вересня. Із пропозицією продовжити заборону до Єврокомісії звернулись п'ять центральноєвропейських членів Євросоюзу – Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина.