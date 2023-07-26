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"Коридор солідарності": Словаччина обіцяє допомогти Україні з експортом зерна

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 26 липня 2023, 20:22
Коридор солідарності: Словаччина обіцяє допомогти Україні з експортом зерна
Фото: Getty Images

Словаччина запропонувала допомогти Україні з експортом зерна, створивши так званий "коридор солідраності".

Джерело: міністр сільського господарства Словаччини Йожеф Біреш в інтерв’ю інформагентству TASR, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Словаччина прагне максимально допомогти Україні в сфері інфраструктури, щоб умови транспортування були максимально простими і зерно потрапляло туди, де воно найбільше потрібне".

Деталі: Словацький посадовець запропонував створити "коридори солідарності" з використанням автомобільних, залізничних і водних шляхів для переміщення зерна з України на світові ринки.

Зазначається, що цього літа Словаччина очікує на найбільший за останні п'ять років врожай зернових, причому виробництво буде на 12% вищим за середній показник за цей же період.

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Теми: СловаччиназерноУкраїна
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