"Коридор солидарности": Словакия обещает помочь Украине с экспортом зерна
Словакия предложила помочь Украине с экспортом зерна, создав так называемый "коридор солидности".
Источник: министр сельского хозяйства Словакии Йожеф Биреш в интервью информагентству TASR, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "Словакия стремится максимально помочь Украине в сфере инфраструктуры, чтобы условия транспортировки были максимально простыми и зерно попадало туда, где оно больше всего нужно".
Детали: Словацкий чиновник предложил создать "коридоры солидарности" с использованием автомобильных, железнодорожных и водных путей для перемещения зерна из Украины на мировые рынки.
Отмечается, что этим летом Словакия ожидает самый большой за последние пять лет урожай зерновых, причем производство будет на 12% выше среднего показателя за этот же период.
Что предшествовало:
- Перед этим польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что Польша готова ввести односторонний запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, если ЕС решит не продлевать действующие меры.
- Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил не открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября. С предложением продлить запрет в Еврокомиссию обратились пять центральноевропейских членов Евросоюза – Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.