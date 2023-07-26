"Коридор солидарности": Словакия обещает помочь Украине с экспортом зерна

Словакия предложила помочь Украине с экспортом зерна, создав так называемый "коридор солидности".

Источник: министр сельского хозяйства Словакии Йожеф Биреш в интервью информагентству TASR, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Словакия стремится максимально помочь Украине в сфере инфраструктуры, чтобы условия транспортировки были максимально простыми и зерно попадало туда, где оно больше всего нужно".

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Детали: Словацкий чиновник предложил создать "коридоры солидарности" с использованием автомобильных, железнодорожных и водных путей для перемещения зерна из Украины на мировые рынки.

Отмечается, что этим летом Словакия ожидает самый большой за последние пять лет урожай зерновых, причем производство будет на 12% выше среднего показателя за этот же период.

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