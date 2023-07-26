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"Коридор солидарности": Словакия обещает помочь Украине с экспортом зерна

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 26 июля 2023, 20:22
Коридор солидарности: Словакия обещает помочь Украине с экспортом зерна
Фото: Getty Images

Словакия предложила помочь Украине с экспортом зерна, создав так называемый "коридор солидности".

Источник: министр сельского хозяйства Словакии Йожеф Биреш в интервью информагентству TASR, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Словакия стремится максимально помочь Украине в сфере инфраструктуры, чтобы условия транспортировки были максимально простыми и зерно попадало туда, где оно больше всего нужно".

Детали: Словацкий чиновник предложил создать "коридоры солидарности" с использованием автомобильных, железнодорожных и водных путей для перемещения зерна из Украины на мировые рынки.

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Отмечается, что этим летом Словакия ожидает самый большой за последние пять лет урожай зерновых, причем производство будет на 12% выше среднего показателя за этот же период.

Что предшествовало:

  • Перед этим польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что Польша готова ввести односторонний запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, если ЕС решит не продлевать действующие меры.
  • Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил не открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября. С предложением продлить запрет в Еврокомиссию обратились пять центральноевропейских членов Евросоюза – Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.

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Темы: СловакиязерноУкраина
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