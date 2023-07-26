"Коридор солидарности": Словакия обещает помочь Украине с экспортом зерна

Словакия предложила помочь Украине с экспортом зерна, создав так называемый "коридор солидности".

Источник: министр сельского хозяйства Словакии Йожеф Биреш в интервью информагентству TASR, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Словакия стремится максимально помочь Украине в сфере инфраструктуры, чтобы условия транспортировки были максимально простыми и зерно попадало туда, где оно больше всего нужно".

Детали: Словацкий чиновник предложил создать "коридоры солидарности" с использованием автомобильных, железнодорожных и водных путей для перемещения зерна из Украины на мировые рынки.

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Отмечается, что этим летом Словакия ожидает самый большой за последние пять лет урожай зерновых, причем производство будет на 12% выше среднего показателя за этот же период.

Что предшествовало:

Перед этим польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что Польша готова ввести односторонний запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, если ЕС решит не продлевать действующие меры.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил не открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября. С предложением продлить запрет в Еврокомиссию обратились пять центральноевропейских членов Евросоюза – Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.