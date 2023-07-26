Зеленський: Рада Україна-НАТО — ефективний механізм кризових консультацій
Президент Володимир Зеленський вважає, що рада Україна-НАТО зарекомендувала себе як "ефективний механізм кризових консультацій", він привітав "чітке й однозначне засудження альянсом виходу Росії із зернової угоди".
Джерело: Зеленський у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
Пряма мова: "Створена лише два тижні тому у Вільнюсі Рада вже зарекомендувала себе як ефективний механізм кризових консультацій".
Деталі: Зеленський подякував генеральному секретарю Альянсу Єнсу Столтенбергу та його заступнику Мірчі Джоане за проведення засідання Ради Україна-НАТО після виходу Росії із "зернової угоди".
Зеленський також запевнив, що Україна буде й далі виконувати зобов'язання щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, а також підкреслив єдність Києва з Альянсом на шляху до членства в НАТО.
Що передувало:
- Рада Україна-НАТО в середу провела своє друге засідання, під час якого засудила одностороннє припинення Росією участі в Чорноморській зерновій ініціативі та обстріли української портової інфраструктури.
- Її засідання генсек НАТО Єнс Столтенберг скликав на прохання українського президента Володимира Зеленського після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи й почала обстрілювати українські порти, заблокувавши морський експорт.
- Нагадаємо, напередодні в Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі серії атак по портовій інфраструктурі на півдні України.