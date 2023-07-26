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Зеленський: Рада Україна-НАТО — ефективний механізм кризових консультацій

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 26 липня 2023, 21:21
Зеленський: Рада Україна-НАТО — ефективний механізм кризових консультацій
володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що рада Україна-НАТО зарекомендувала себе як "ефективний механізм кризових консультацій", він привітав "чітке й однозначне засудження альянсом виходу Росії із зернової угоди".

Джерело: Зеленський у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Пряма мова: "Створена лише два тижні тому у Вільнюсі Рада вже зарекомендувала себе як ефективний механізм кризових консультацій".

Деталі: Зеленський подякував генеральному секретарю Альянсу Єнсу Столтенбергу та його заступнику Мірчі Джоане за проведення засідання Ради Україна-НАТО після виходу Росії із "зернової угоди".

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Зеленський також запевнив, що Україна буде й далі виконувати зобов'язання щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, а також підкреслив єдність Києва з Альянсом на шляху до членства в НАТО.

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Теми: ЗеленськийУкраїнаНАТО
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