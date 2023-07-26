Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Совет Украина-НАТО - эффективный механизм кризисных консультаций

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 26 июля 2023, 21:21
Зеленский: Совет Украина-НАТО - эффективный механизм кризисных консультаций
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что совет Украина-НАТО зарекомендовал себя как "эффективный механизм кризисных консультаций", он приветствовал "четкое и однозначное осуждение альянсом выхода России из зерновой сделки".

Источник: Зеленский в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Прямая речь: "Созданный всего две недели назад в Вильнюсе Совет уже зарекомендовал себя как эффективный механизм кризисных консультаций".

Детали: Зеленский поблагодарил генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга и его заместителя Мирчи Джоане за проведение заседания Совета Украина-НАТО после выхода России из "зерновой сделки".

Реклама:

Зеленский также заверил, что Украина будет и дальше выполнять обязательства по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, а также подчеркнул единство Киева с Альянсом на пути к членству в НАТО.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийУкраинаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую

фото, видео В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести

видео, фотоСпецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов

фотоНа Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая

Суд в США избрал меру пресечения Трампу

фото, видеоЖурналисты получили доказательства, что РФ обстреливает Украину ракетами, отданными за газ

Все новости...
Зеленский
В Украине появится государственный реестр санкций: Зеленский подписал закон
Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию
Зеленский: Есть усиление для нашей системы ПВО
Последние новости
12:43
В Польше задержан российский шпион
12:30
Сообщение РФ об атаках на Новороссийский порт привели к скачку цен на пшеницу - Bloomberg
12:28
Домой вернули тела 44 павших защитников
12:20
Возврат довоенных налогов на горючее прибавит к инфляции 0,7% - НБУ
12:17
фотоВ небе над Киевом засняли суперлуну
12:16
Игнат: Обучение пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются россияне
12:15
Украина перепрофилирует ПВО, чтобы защитить порты − Гуменюк
11:51
Дубинский приехал на допрос в ГБР - источник
11:45
фотоСБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
11:42
В НБУ рассчитывают, что мораторий на повышение тарифов ЖКУ будет действовать до 2025 года
Все новости...
Реклама: