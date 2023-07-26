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Зеленский: Совет Украина-НАТО - эффективный механизм кризисных консультаций

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 26 июля 2023, 21:21
Зеленский: Совет Украина-НАТО - эффективный механизм кризисных консультаций
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что совет Украина-НАТО зарекомендовал себя как "эффективный механизм кризисных консультаций", он приветствовал "четкое и однозначное осуждение альянсом выхода России из зерновой сделки".

Источник: Зеленский в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Прямая речь: "Созданный всего две недели назад в Вильнюсе Совет уже зарекомендовал себя как эффективный механизм кризисных консультаций".

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Детали: Зеленский поблагодарил генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга и его заместителя Мирчи Джоане за проведение заседания Совета Украина-НАТО после выхода России из "зерновой сделки".

Зеленский также заверил, что Украина будет и дальше выполнять обязательства по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, а также подчеркнул единство Киева с Альянсом на пути к членству в НАТО.

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Темы: ЗеленскийУкраинаНАТО
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