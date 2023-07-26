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Вірменія відмовилася від участі в "ядерних навчаннях" ОДКБ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 26 липня 2023, 23:40
Вірменія відмовилася від участі в ядерних навчаннях ОДКБ
Фото: Getty Images

Вірменія не братиме участі в майбутніх навчаннях "Скеля-2023" в Білорусі під егідою Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Джерело: російські ЗМІ з посиланням на вірменське МВС, передає "Європейська правда"

Деталі: У вересні Міністерство надзвичайних ситуацій Білорусі прийме навчання ОДКБ з ліквідації аварії на ядерному об'єкті.

Єреван відмовився направити свої підрозділи в республіку. Причиною такого рішення стала "професійна завантаженість співробітників рятувальної служби МВС", повідомили у відомстві.

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Довідоково: ОДКБ – військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Відносини між Вірменією та організацією, яку фактично контролює Росія, суттєво охололи після війни за Нагірний Карабах у 2020 році, коли ОДКБ так і не надала жодної практичної допомоги Єревану. Те ж сталось і після кількох обстрілів вірменської території з боку, як стверджується, Азербайджану.

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Теми: ВірменіяОДКБ
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